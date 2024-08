ZDA z 'železno podporo' Izraelu ob grožnjah Irana

Austin in Galant sta po navedbah Pentagona razpravljali tudi o "premikih ameriški sil" za izboljšanje zaščite sil, krepitev obrambnih zmogljivosti Izraela in za odvračanje in zmanjšanje napetosti v regiji.

Pentagon je sporočil, da je Austin izrazil tudi podporo prekinitvi ognja v Gazi in dogovoru o izpustitvi preostalih talcev na območju Gaze.

Napetosti v regiji so se povečale po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu.

Glede na nedavne grožnje Irana z napadom na Izrael ni jasno, kdaj in kako bi lahko prišlo do zagroženega maščevanja. Iransko vodstvo in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki je njegov zaveznik, sta večkrat omenila, da naj bi se to zgodilo v "naslednjih nekaj dneh".