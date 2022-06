ZDA za letalske potnike še naprej zahtevajo negativen test.

V pismu so prav tako poudarili, da na kopenskih mejah ZDA s Kanado in Mehiko ni obveznega testiranja.

Ameriška potovalna industrija sicer poziva k odpravi obveznega testiranja za v celoti cepljene letalske potnike. V pismu, ki so ga letalske družbe, letališča, hotelske verige in druga turistična združenja prejšnji mesec poslala koordinatorju za koronavirus v Beli hiši, so opozorili, da bodo gospodarske izgube zaradi ukrepa velike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Letalski potniki se morajo testirati dan pred poletom v ZDA. Zahteva po testiranju velja za tujce in državljane ZDA, ne glede na njihov status cepljenja. Tisti, ki so pred kratkim preboleli covid-19 in lahko predložijo pismo zdravnika ali zdravstvene ustanove, so izvzeti iz zahteve.

Za potnike, ki letijo znotraj ZDA, obvezno testiranje medtem ni več potrebno, po odločitvi zveznega sodišča pa jim na letalu ni treba več nositi niti mask.