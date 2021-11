Sodnik 'rogatemu šamanu' prisodil dobre tri leta zapora

Jacob Anthony Chansley, znan tudi kot Jake Angeli, velja za vidnega zagovornika teorije zarote QAnon in sam sebe označuje kot šamana QAnona. Na sodišče je prišel v temno zelenem zaporniškem kombinezonu, z brado in obrito glavo.

Krivdo za oviranje uradnega postopka, ko je skupaj z na tisoče izgredniki vdrl v stavbo, da bi preprečili formalno potrditev novega ameriškega predsednika Joeja Bidna, je priznal že septembra. Kot je dejal, je "dober človek, ki je prekršil zakon" in sodnika pozval, naj pri odločanju o višini njegove kazni "sodi drevo po njegovih koreninah". "Nisem nasilen kriminalec. Nisem izgrednik. Vsekakor nisem terorist," je dejal. "Upam, da vidite moje srce. Naredil sem napako, ko sem vdrl v Kapitol. Za to nimam izgovora, nimam opravičila," je dejal. In dodal, da bi, če bi se lahko vrnil, 6. januarja vse naredil drugače. "Z vsem srcem in dušo bi poskušal ustaviti ljudi. Mislim, da je pri vsem tem najtežje to, da vem, da sem sam kriv. Upam, da vidite, da dejanje zares obžalujem."

Tožilstvo je sodniku Royceu Lamberthu predlagalo, naj mu naloži 51-mesečno zaporno kazen. "S svojimi zdaj že slavnimi kaznivimi dejanji je postal obraz nemirov v Kapitolu," so zapisali v izjavi. To bi bila sicer najstrožja kazen za katerega od izgrednikov. Nekdanji mojster mešanih borilnih veščin Scott Fairlam, ki je udaril policista, kar so ujele tudi kamere, je bil prejšnji teden namreč obsojen na 41 mesecev zapora.

A sodnik se je odločil, da bo Chansleyju prisodil enako kazen, torej 41 mesecev za zapahi, poroča ABC News.