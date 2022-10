ZDA: za umorom Dugine verjetno Ukrajina

Prejšnji teden je ameriška vlada objavila prvo oceno ukrajinske vpletenosti v atentat na Darjo Dugino, hčerko zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. V oceni so obveščevalne službe ugotovile, da naj bi bili za smrt Duginove odgovorni nekateri posamezniki v službi vlade, podrobnosti niso navedli. Iz poročila ni jasno niti, če je napadu zeleno luč prižgal Volodimir Zelenski. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mykhailo Podolyak je kakršno koli vpletenost Ukrajine znova zanikal.

"Ponovno poudarjam – vsak umor med vojno mora imeti neko korist," je povedal v intervjuju za New York Times. "Nekdo, kot je Dugina, ne izpolnjuje tega namena," je tudi dodal. Izpostavil je tudi, da naj bi imela Ukrajina "druge tarče," ki se nahajajo na njihovem ozemlju, za primer pa podal ruske poveljnike.

Američani so se na negiranja odzvali z razočaranjem, saj da Ukrajina z državami, ki jo podpirajo, ni dovolj transparentna in da jih ne vključuje v svoje vojaške in tajne načrte na ruskem ozemlju. Kijevu so očitali, da Pentagon z njimi veliko pogosteje deli občutljive podatke z bojišča in jim pomaga pri lociranju ruskih poveljniških postaj, oskrbovalnih vodov in drugih pomembnih ciljev. Na začetku vojne je bila Ukrajina s podatki manj skopa, so bili tudi jasni. Pravijo, da ameriški uradniki nimajo (več) popolne slike o konkurenčnih centrih moči znotraj ukrajinske vlade in da si očitno informacije prekrivajo tudi med sabo, saj nekateri deli sploh niso vedeli, da se načrtuje napad, trdijo.

'Najbolj drzna ukrajinska operacija doslej'

Od začetka ruske agresije na Ukrajino so sicer ukrajinski že večkrat napadli blizu ruskih visokih krogov, a je bil umor Dugine "ena izmed najbolj drznih operacij doslej," piše v oceni. Nekateri ameriški uradniki ob tem sumijo, da je bila Darja tarča omenjenega napada od vsega začetka in da niso ciljali na očeta Aleksandra Dugina. Oče pokojne ruske novinarke velja za enega izmed vidnejših zagovornikov Putinovega režima in imperialistične Rusije.