Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA za vojno v Iranu zapravile 25 milijard dolarjev

Washington, 30. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Napad na Teheran

Vršilec dolžnosti namestnika ameriškega ministra za obrambo Jules Hurst je danes na kongresnem zaslišanju izjavil, da je vojna proti Iranu ZDA doslej stala 25 milijard dolarjev (okoli 21 milijard evrov), pri čemer so večino porabili za strelivo, poročajo ameriški mediji.

V odboru za oborožene sile danes glede rekordnega predloga vlade za obrambni proračun v višini več kot 1450 milijard dolarjev (okoli 1242 milijard evrov) za leto 2027 zaslišujejo ministra za obrambo Peta Hegsetha in druge visoke uradnike Pentagona. V ospredju je tudi vojna v Iranu, ki je kongres ni odobril, večina Američanov pa je glede na ankete ne podpira.

Hegseth, ki od začetka ameriško-izraelskih napadov 28. februarja trdi, da so v Iranu uničili vse, kar je bilo za uničiti, je uvodoma povedal, da največji nasprotnik v vojni ni Iran, ampak demokrati in nekateri republikanci, poroča televizija ABC.

"Največji izziv, največji nasprotnik, s katerim se trenutno soočamo, so nepremišljene, nesposobne in pesimistične izjave demokratov v kongresu in nekaterih republikancev," je dejal, potem ko je demokrat Adam Smith menil, da Pentagon nima nobene strategije za vojno in zmago, predvsem pa ne zna pojasniti razlogov zanjo.

FOTO: AP

Hegseth je trdil, da bodo z zgodovinsko visoko porabo ohranili najmočnejšo in najsposobnejšo vojsko na svetu, v Iranu pa so po njegovih besedah doslej povsem uničili jedrske tovarne. Smith je pripomnil, da kaže, da se Iran svojemu jedrskemu programu še vedno ni odpovedal, poroča New York Times. Hegseth je odvrnil, da iranske jedrske ambicije resda niso uničili, so pa uničili jedrski program.

Hegseth je med zaslišanjem kritiziral obrambna podjetja ZDA, da ne proizvajajo streliva dovolj hitro, kritiziral pa je tudi prejšnjo vlado Joeja Bidna, ker je po njegovih besedah dala preveč streliva Ukrajini. ZDA se zaradi lanskega in letošnjega intenzivnega bombardiranja Irana soočajo s hitrim zmanjševanjem zalog raket in drugega streliva, Hegseth pa želi v proizvodnjo vključiti tudi druga podjetja, kot so na primer avtomobilska.

Načelnik štaba združenih poveljstev ameriške vojske general Dan Caine je dejal, da je doslej v vojni z Iranom umrlo 14 ameriških vojakov, Iran pa je po dveh mesecih vojne šibkejši in manj sposoben za spopade, kot je bil v zadnjih desetletjih. Vendar pa je vodja obrambne obveščevalne agencije DIA general James Adams pred dnevi priznal, da ima Iran še vedno več tisoč raket in brezpilotnikov.

Hegseth ni imel odgovora na vprašanja, koliko časa bo vojna še trajala in koliko bo stala, pri čemer se je večkrat zapletel v besedne dvoboje z demokrati, ki so mu med drugim očitali, da skupaj s predsednikom Donaldom Trumpom od začetka vojne naprej le laže Američanom.

FOTO: AP

Hegseth jim je vračal, da bi bil Iran z jedrskim orožjem veliko dražji, poroča televizija CBS. Demokrat Ro Khana ga je vprašal, ali se zaveda, da iranska blokada Hormuške ožine povišuje stroške življenja za Američane, na podobna vprašanja pa je Hegseth odgovarjal z vprašanji demokratom, če so si na jasnem, koga v tej vojni sploh podpirajo.

Khana mu je dejal, da mu je žal za vse Trumpove volivce, ki so nasedli obljubi o tem, da se ZDA več ne bodo spuščale v vojne na Bližnjem vzhodu.

Glede napada na iransko osnovno šolo na začetku vojne, v katerem je umrlo več kot 165 ljudi, večinoma otrok, je Hegseth dejal, da preiskava še vedno poteka. Več ni želel povedati, ampak je zatrdil, da ZDA ne napadajo civilistov. Uvodne preiskave so sicer ugotovile, da so šolo napadli Američani, vendar po pomoti zaradi zastarelih obveščevalnih podatkov, ki so območje napačno identificirali kot del iranske vojaške postojanke, poroča CBS.

ZDA Iran Pete Hegseth Pentagon obrambni proračun

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680