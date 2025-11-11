Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

ZDA začasno odpravile sankcije proti Siriji

Washington, 11. 11. 2025 06.50 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Ameriško ministrstvo za finance je v ponedeljek ob obisku predsednika Ahmeda al Šare v Beli hiši sporočilo, da znova za pol leta ukinja določene sankcije proti Siriji, sprejete leta 2019. Sankcije lahko povsem odpravi le kongres, vlada pa jih lahko začasno opusti, kar je prvič storila že spomladi.

ZDA so leta 2019 zaradi zlorab režima predsednika Bašarja Asada uvedle sankcije poimenovane po policijskem fotografu "Cezarju", ki je dokumentiral zlorabe.

Ostre finančne sankcije onemogočajo obnovo države po letih državljanske vojne in ZDA jih želijo odpraviti, čeprav se je zaradi pomislekov glede človekovih in verskih pravic ter drugih vprašanj v kongresu rahlo zataknilo, poroča televizija ABC.

Srečanje med Trumpom in al Šaro je v Beli hiši potekalo za zaprtimi vrati, sirska delegacija pa je po srečanju sporočila, da bodo izvedli načrt za vključitev kurdskih sil v sirsko vojsko.

Bela hiša je poudarila podporo sklenitvi varnostnega sporazuma med Sirijo in Izraelom.

Ahmeda al Šaro so ZDA v preteklosti iskale s tiralico, zanj razpisale 10 milijonov dolarjev nagrade, šele prejšnji teden pa so ga umaknile s seznama teroristov.

Trump je po srečanju novinarjem povedal, da lahko svet kmalu pričakuje nekaj napovedi v zvezi s Sirijo, za katero želi, da bo uspešna država. Ameriški mediji omenjajo, da si Trump želi, da bi Sirija pristopila k Abrahamovim sporazumom o normalizaciji odnosov z Izraelom.

Preberi še Trump al Šaro v Beli hiši sprejel brez kamer

Al Šara je v Washingtonu obiskal Mednarodni denarni sklad, ameriški kongres in med drugim igral košarko z vodjo ameriškega centralnega poveljstva.

Na televiziji Fox News je zagotovil, da ni več povezan s teroristi in da bo vodil Sirijo v novo obdobje, ki bo temeljilo na sodelovanju z ZDA. "Sirija ni več varnostna grožnja, ampak geopolitični zaveznik in prostor, kjer lahko ZDA veliko vlagajo, zlasti v pridobivanje plina," je dejal.

Sirija sankcije donald trump ahmed al šara
Naslednji članek

Najdaljša prekinitev financiranja vlade v ZDA se bliža koncu

SORODNI ČLANKI

Trump al Šaro v Beli hiši sprejel brez kamer

V petek še na seznamu teroristov, v ponedeljek prihaja v Belo hišo

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330