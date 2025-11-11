ZDA začasno odpravile sankcije proti Siriji

Ahmed al Šara in Donald Trump v Beli hiši

ZDA so leta 2019 zaradi zlorab režima predsednika Bašarja Asada uvedle sankcije poimenovane po policijskem fotografu "Cezarju", ki je dokumentiral zlorabe.

Ostre finančne sankcije onemogočajo obnovo države po letih državljanske vojne in ZDA jih želijo odpraviti, čeprav se je zaradi pomislekov glede človekovih in verskih pravic ter drugih vprašanj v kongresu rahlo zataknilo, poroča televizija ABC.

Srečanje med Trumpom in al Šaro je v Beli hiši potekalo za zaprtimi vrati, sirska delegacija pa je po srečanju sporočila, da bodo izvedli načrt za vključitev kurdskih sil v sirsko vojsko.

Bela hiša je poudarila podporo sklenitvi varnostnega sporazuma med Sirijo in Izraelom.