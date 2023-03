ZDA zahtevajo izročitev sina kralja narkokartela Sinaloa

Mehiške varnostne sile so Ovidia Guzmana , ki so ga iskali zaradi tihotapljenja drog, aretirale januarja po intenzivnem streljanju v bližini mesta Culiacan na severu zvezne države Sinaloa, ki je dolgoletno oporišče močnega narkokartela Sinaloa.

Ovidiev starejši brat, ki nosi ime svojega očeta, Joaquin , je še vedno na begu. Oba brata je ameriško sodišče obsodilo zarote za distribucijo kokaina, metamfetamina in marihuane. Viri v mehiški vladi so za lokalne medije potrdili, da so ZDA zaprosile za izročitev Guzmana, da bi mu sodili, poroča BBC.

Spopad, ki je sledil njegovi aretaciji, je terjal življenja 29 ljudi, člani njegovega kartela pa so zažigali avtobuse in avtomobile, da bi blokirali ceste in preprečili prihod policijskih okrepitev v mesto. Vendar zaman. Policistom je aretacija uspela, Guzmana so v Mexico City prepeljali s helikopterjem in ga priprli.