ZDA zahtevajo zavezo Irana k odprtju Hormuške ožine

Washington zahteva, da se Iran javno zaveže k prostemu in varnemu ladijskemu prometu v Hormuški ožini, v nasprotnem primeru naj bi zagrozil s posledicami, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vire. Zahteve so ZDA Iranu posredovale neposredno in prek posrednikov.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile.