ZDA zahtevajo zavezo Irana k odprtju Hormuške ožine

Washington zahteva, da se Iran javno zaveže k prostemu in varnemu ladijskemu prometu v Hormuški ožini, v nasprotnem primeru naj bi zagrozil s posledicami, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vire. Zahteve so ZDA Iranu posredovale neposredno in prek posrednikov.
Ameriški predsednik Donald Trump je v petek potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile.
Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagei je sicer trditve, da je Teheran zahteval pogajanja z ZDA, zavrnil.
Iranski zunanji minister Abas Aragči naj bi danes odpotoval v Oman na pogovore glede Hormuške ožine, poročajo tuje tiskovne agencije. Na ameriški strani naj bi se pogovorov udeležili podpredsednik J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio ter posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, poroča BBC.
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