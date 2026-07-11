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ZDA zahtevajo zavezo Irana k odprtju Hormuške ožine

Washington, 11. 07. 2026 08.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Hormuška ožina

ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta, in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij, poroča britanski BBC.

Washington zahteva, da se Iran javno zaveže k prostemu in varnemu ladijskemu prometu v Hormuški ožini, v nasprotnem primeru naj bi zagrozil s posledicami, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vire. Zahteve so ZDA Iranu posredovale neposredno in prek posrednikov.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: AP

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagei je sicer trditve, da je Teheran zahteval pogajanja z ZDA, zavrnil.

Iranski zunanji minister Abas Aragči naj bi danes odpotoval v Oman na pogovore glede Hormuške ožine, poročajo tuje tiskovne agencije. Na ameriški strani naj bi se pogovorov udeležili podpredsednik J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio ter posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, poroča BBC.

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