ZDA zanikajo očitke: Ne ustvarjamo panike, to so dejstva

ZDA so zavrnile očitke, da ustvarjajo pretirano paniko glede nevarnosti ruskega napada na Ukrajino, in dvome o kredibilnosti njihovih opozoril. "To ni ustvarjanje panike. To so preprosto dejstva," je zatrdil ameriški državni sekretar Antony Blinken. "Najboljši protistrup za dezinformacije so informacije in te smo skušali ponuditi po svojih najboljših močeh," je še dodal.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je medtem novinarjem pojasnjeval, da vlada preprosto ne more razkriti vseh občutljivih podatkov, ki jih prejme od svojih obveščevalnih služb. "Zagotovo vam nikoli ne bom mogel ponuditi vseh dokazov, ki jih, razumljivo, želite," je dejal in dodal, da skušajo doseči pravo ravnotežje, tako da ne povedo preveč in ne premalo. Spomnimo, ZDA so lani jeseni prve opozorile, da Rusija ob meji z Ukrajino namešča večje število svojih vojakov, in ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožile, da načrtuje ponovno invazijo na sosednjo državo. Pred dnevi je iz administracije predsednika Joeja Bidna pricurljala vsebina obveščevalnega poročila o trenutnih razmerah na rusko-ukrajinski meji, po katerem naj bi bilo tam že 110.000 ruskih vojakov oziroma 70 odstotkov enot in opreme, ki jih Rusija potrebuje za obsežen napad na sosedo. Dodana je bila ocena, da bi lahko invazija sledila že sredi februarja. Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je nato v nedeljo na kanalih več ameriških televizij opozoril, da lahko Rusija vsak čas napade Ukrajino in sproži spopad, ki bo imel veliko človeško ceno. PREBERI ŠE Američani: Rusija pri 70 odstotkih bojne moči, potrebne za invazijo Prejšnji teden je tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby povedal, da imajo ZDA dokaze, da Rusija načrtuje objavo posnetkov lažnega napada ukrajinskih enot na Ruse, kar bi lahko nato izkoristila kot pretvezo za svoj napad na Ukrajino. V Moskvi navedbe Washingtona zavračajo, omiliti pa so jih skušali tudi v samem Kijevu, saj se bojijo destabilizacije, ki med drugim škodi njihovemu gospodarstvu. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba jih je na primer označil za "apokaliptične napovedi". Kijev vztraja, da so možnosti za mirno rešitev krize še vedno bistveno večje od grožnje invazije. PREBERI ŠE Kijev zavrača 'apokaliptične napovedi' o ruskem napadu Po tem, ko so tudi nekateri evropski politiki, med njimi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, izrazili nezadovoljstvo zaradi ameriške retorike, so sicer v Washingtonu naredili korak nazaj in Bela hiša je prejšnji teden odstopila od ocene, da je grožnja morebitnega ruskega napada "iminentna". Agencija AFP sicer še navaja oceno profesorice mednarodnih odnosov Nine Hruščeve, da je težava ZDA ta, da že tri mesece govorijo o napadu, ki je tik pred vrati, zato je razumljivo, da je njihova credibilnost načeta. Poleg tega so se ameriški obveščevalci v preteklosti že večkrat zmotili oziroma so obveščevalne podatke priredili političnim interesom. Kot primera je izpostavila upravičevanje napada na Irak leta 2003 s tem, da je imel takratni iraški samodržec Sadam Husein orožje za množično uničenje, in nesposobnost Cie, da bi predvidela lanski bliskovit padec afganistanske vlade, ki je sledil umiku ameriških vojakov.