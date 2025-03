ZDA zaostrujejo potovalna pravila za Kanadčane: registracija pri oblasteh

Nova ureditev naj bi še posebej prizadela številne kanadske upokojence, ki preživljajo zimo v toplejših južnih ameriških zveznih državah, kot so Florida, Teksas in Južna Karolina.

Kanadčani, ki bodo v ZDA ostali več kot 30 dni, se bodo morali v skladu z novo uredbo kmalu prijaviti pri ameriških oblasteh. Uredba, ki bo začela veljati 11. aprila, bo v skladu z odločitvijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa poostrila izvajanje obstoječega zakona, iz katerega so bili kanadski državljani po poročanju ameriških medijev običajno izvzeti.

Ukrep pomeni nadaljnje poslabšanje odnosov med največjima trgovinskima partnericama in zgodovinskima zaveznicama, odkar je Trump januarja prevzel položaj.

Kanada je bila v preteklih tednih deležna Trumpovih trgovinskih in diplomatskih groženj. Prav danes so sicer začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija z vsega sveta, Trump pa je v torek sprva sosedi zagrozil s podvojitvijo carin, nato pa te načrte opustil.

Republikanec je tudi večkrat dejal, da bo Kanada postala 51. ameriška zvezna država, kar so v Ottawi vselej odločno zavrnili.