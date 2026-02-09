ZDA zasegle že osmo ladjo, ki je plula proti Venezueli

"Aquila II je kršila blokado za sankcionirana plovila v Karibih, ki jo je vzpostavil predsednik Trump. Plula je, mi pa smo ji sledili. Ministrstvo za vojno ji je sledilo od Karibov do Indijskega oceana," je Pentagon zapisal na družbenem omrežju X.
To je osma ladja, ki so jo ZDA zasegle v okviru blokade tankerjev pod sankcijami, obenem pa drugo plovilo, ki so ga ameriške sile zasegle zunaj regije. Januarja so v severnem Atlantiku zasegle tanker, ki je plul pod rusko zastavo in se je izognil ameriški blokadi pri Venezueli.
Washington je v Karibih namestil vojaško floto, ki sledi tankerjem, za katere sumi, da kršijo sankcije in jih skuša zajeti. Tam in na vzhodu Tihega oceana ameriška vojska potaplja tudi čolne, za katere trdi, da tihotapijo mamila.
Po svetu naj bi sicer, kot je minuli teden v ameriškem kongresu dejal visoki častnik ameriške obalne straže David Barata, plulo do 800 ladij, ki spadajo v tako imenovane flote v senci, ki kršijo sankcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.