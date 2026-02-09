ZDA zasegle že osmo ladjo, ki je plula proti Venezueli

"Aquila II je kršila blokado za sankcionirana plovila v Karibih, ki jo je vzpostavil predsednik Trump. Plula je, mi pa smo ji sledili. Ministrstvo za vojno ji je sledilo od Karibov do Indijskega oceana," je Pentagon zapisal na družbenem omrežju X.

To je osma ladja, ki so jo ZDA zasegle v okviru blokade tankerjev pod sankcijami, obenem pa drugo plovilo, ki so ga ameriške sile zasegle zunaj regije. Januarja so v severnem Atlantiku zasegle tanker, ki je plul pod rusko zastavo in se je izognil ameriški blokadi pri Venezueli.