Tujina

ZDA zasegle že osmo ladjo, ki je plula proti Venezueli

Washington, 09. 02. 2026 17.59 pred 6 dnevi 1 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Naftni tanker Aquila II

Ameriške sile so se v Indijskem oceanu vkrcale na naftni tanker Aquila II, ki se je uspel izogniti blokadi ZDA v Karibskem morju, in ga zasegle, je sporočil Pentagon. To je osma ladja, ki so jo ZDA zasegle, odkar je predsednik Donald Trump decembra odredil blokado sankcioniranih tankerjev, ki plujejo v Venezuelo in iz nje, poročajo agencije.

"Aquila II je kršila blokado za sankcionirana plovila v Karibih, ki jo je vzpostavil predsednik Trump. Plula je, mi pa smo ji sledili. Ministrstvo za vojno ji je sledilo od Karibov do Indijskega oceana," je Pentagon zapisal na družbenem omrežju X.

To je osma ladja, ki so jo ZDA zasegle v okviru blokade tankerjev pod sankcijami, obenem pa drugo plovilo, ki so ga ameriške sile zasegle zunaj regije. Januarja so v severnem Atlantiku zasegle tanker, ki je plul pod rusko zastavo in se je izognil ameriški blokadi pri Venezueli.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Washington je v Karibih namestil vojaško floto, ki sledi tankerjem, za katere sumi, da kršijo sankcije in jih skuša zajeti. Tam in na vzhodu Tihega oceana ameriška vojska potaplja tudi čolne, za katere trdi, da tihotapijo mamila.

Po svetu naj bi sicer, kot je minuli teden v ameriškem kongresu dejal visoki častnik ameriške obalne straže David Barata, plulo do 800 ladij, ki spadajo v tako imenovane flote v senci, ki kršijo sankcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aquila II ZDA blokada Indijski ocean Venezuela
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
09. 02. 2026 21.43
Sedaj se čutijo ZDA izredno močne , ali bodo uspeli zaščititi vse Ameriške ladje , ki plujejo po svetovnih morjih ???
Odgovori
+4
5 1
rdeča petokraka
09. 02. 2026 21.16
Prosijo da poči, to ne more biti v nedogled
Odgovori
+3
4 1
patogen
09. 02. 2026 20.14
Najbolj skače v luft seme, ki jim je Američan dal lekcijo leta 1999, pa jim preprečil restavracijo Carstva Cara Dušana do Münchna. Ćale jih je napumpal z miti o belosvetski zaroti, sedaj so pa našli priložnost na temle portalu.
Odgovori
+2
4 2
blekk
09. 02. 2026 20.07
Ajde Kitajci in Rusi, v akcijo!! To je odprto morje, nikogaršnje morje! Sestrelit kot američani somalijce!!!
Odgovori
+2
5 3
patogen
09. 02. 2026 20.11
Si pozabil. kako so Američani spucali tvoje leta 1999 na Kosovu?
Odgovori
+1
4 3
Kod.
09. 02. 2026 19.32
9. februar 2026 - 11:26........... Lavrov: "ZDA niso izpolnile svojih obveznosti, danih na Aljaski."........... »Pravijo nam, da je treba ukrajinski problem rešiti. V Anchorageu smo sprejeli predlog Združenih držav. Oni so dali predloge, mi smo jih sprejeli, zato je treba problem rešiti. Stališče Združenih držav je bilo za nas pomembno. S sprejetjem njihovega predloga se je zdelo, da smo rešili ukrajinsko vprašanje in da bi se morali premakniti k celovitemu, širokemu in obojestransko koristnemu sodelovanju. Zaenkrat se v praksi zdi, da je vse ravno obratno,« je v intervjuju za mednarodni medij BRICS, ki ga je poročal Interfax, dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. »Uvajajo se nove sankcije, bije se 'vojna' proti tankerjem na odprtem morju, kar je v nasprotju s Konvencijo ZN o pomorskem pravu,« je pojasnil...........A ni Trump lutka od Putina😁
Odgovori
+5
6 1
Pujček
09. 02. 2026 19.27
Lopovi.
Odgovori
-1
3 4
tali?ni tom
09. 02. 2026 19.23
torej so pirati! kradejo kot negdaj angleži!pa francozio! edinosomalijski so hujši,ampak oni iz nuje,američani iz pogoltnosti! ampak,za vsako tazadnjo raste palica,brez skrbi!
Odgovori
+5
6 1
tali?ni tom
09. 02. 2026 19.24
"francozi"" edino somalijski"
Odgovori
+1
2 1
