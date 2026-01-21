Naslovnica
Tujina

ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto

New York, 21. 01. 2026 07.12 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
K.H. STA
Zaseženi tanker Sagitta

Ameriška vojska je v torek zasegla doslej že sedmi tanker z venezuelsko nafto, je v objavi na družbenih omrežjih sporočilo južno poveljstvo oboroženih sil ZDA. Sporočilo navaja, da so v Karibih brez incidentov zasegli tanker Sagitta, ki je kršil blokado predsednika Donalda Trumpa.

"Edina nafta, ki bo zapustila Venezuelo, bo nafta, ki je ustrezno in zakonito usklajena," je južno poveljstvo navedlo v objavi na X, ki je vključevala posnetek s pogledom na tanker iz zraka. Ladja je doslej plula pod pod zastavo Paname in Liberije.

Prvi tanker, ki so ga zasegle ZDA, je bil 10. decembra lani Skipper, od takrat pa je obalna straža zasegla še tankerje Centuries, Marinera, M Sophia, Olina in Veronica.

Preberi še ZDA v Karibskem morju zasegle nov tanker

Trump se je po zajetju predsednika Nicolasa Madure v začetku meseca razglasil za voditelja Venezuele in odločil, da bodo ZDA prodajale venezuelsko nafto.

Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez, ki sodeluje s Trumpom, je v torek dejala, da je njena država prejela 300 milijonov dolarjev (cca. 256 milijonov evrov) od ameriške prodaje zasežene venezuelske nafte in jih bo uporabila v podpore valute bolivar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z intervencijo na valutnem trgu želi vlada postopoma zmanjšati razliko med uradnim tečajem dolarja in tečajem na črnem trgu, navaja družba Ecoanalitica.

Venezuela je bila pred zajetjem Madure prisiljena prodajati nafto pod ceno, da bi se izognila ameriškemu embargu. Največji kupec njene surove nafte je bila Kitajska, navaja AFP.

zda tanker venezuela nafta

