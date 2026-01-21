ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto

Prvi tanker, ki so ga zasegle ZDA, je bil 10. decembra lani Skipper, od takrat pa je obalna straža zasegla še tankerje Centuries, Marinera, M Sophia, Olina in Veronica.

"Edina nafta, ki bo zapustila Venezuelo, bo nafta, ki je ustrezno in zakonito usklajena," je južno poveljstvo navedlo v objavi na X, ki je vključevala posnetek s pogledom na tanker iz zraka. Ladja je doslej plula pod pod zastavo Paname in Liberije.

Trump se je po zajetju predsednika Nicolasa Madure v začetku meseca razglasil za voditelja Venezuele in odločil, da bodo ZDA prodajale venezuelsko nafto.

Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez, ki sodeluje s Trumpom, je v torek dejala, da je njena država prejela 300 milijonov dolarjev (cca. 256 milijonov evrov) od ameriške prodaje zasežene venezuelske nafte in jih bo uporabila v podpore valute bolivar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z intervencijo na valutnem trgu želi vlada postopoma zmanjšati razliko med uradnim tečajem dolarja in tečajem na črnem trgu, navaja družba Ecoanalitica.

Venezuela je bila pred zajetjem Madure prisiljena prodajati nafto pod ceno, da bi se izognila ameriškemu embargu. Največji kupec njene surove nafte je bila Kitajska, navaja AFP.