ZDA zavrnile vizume 80 članom palestinske delegacije v ZN

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je odločitev utemeljil s tem, da Palestinci "spodkopavajo mirovna prizadevanja" in da si prizadevajo za "enostransko priznanje namišljene palestinske države". Potezo so pozdravili v Izraelu, kjer premier Benjamin Netanjahu že dolgo zavrača rešitev dveh držav, medtem ko je Francija v zadnjih tednih prevzela pobudo za mednarodno priznanje Palestine.
ZDA imajo kot gostiteljice sedeža Združenih narodov obveznost, da omogočijo prihod vseh tujih delegacij, ne glede na odnose z njihovimi državami. Tako določa Sporazum o sedežu ZN. Palestinci opozarjajo, da Washington s tem dejanjem krši mednarodno pravo, saj ima Palestina od leta 2012 status nečlanice opazovalke v Generalni skupščini.
"Odločitev je v popolnem nasprotju z mednarodnim pravom in zavezujočimi določbami," je sporočil Abasov urad in pozval ZDA, naj odločitev nemudoma prekličejo.
Fajon: EU mora pokazati enotnost
Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v Köbenhavnu dejala, da je odločitev ZDA nesprejemljiva. Poudarila je, da gre za nevaren precedens, ki spodkopava verodostojnost Združenih narodov kot univerzalnega foruma za dialog. Dodala je, da EU mora pokazati enotnost in se na to odzvati odločno.
V EU se krepi pričakovanje, da bo več držav članic ob naslednjem zasedanju podprlo priznanje Palestine. Slovenija je to storila junija letos, ko je državni zbor potrdil sklep o priznanju palestinske države.
Izraelsko-palestinska spirala nasilja
Odnosi med Palestinsko upravo, ki jo vodi Abasov Fatah, in gibanjem Hamas, ki nadzira Gazo, ostajajo razklani. Izrael pa medtem nadaljuje širjenje naselbin na Zahodnem bregu.
Izraelska vojska od oktobra lani izvaja obsežno operacijo v Gazi, potem ko je Hamas izvedel krvav napad na jug Izraela, v katerem je bilo ubitih približno 1200 ljudi, več kot 250 pa ugrabljenih. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, je bilo v izraelskih napadih doslej ubitih več kot 63.000 ljudi.
Odločitev Washingtona, da Palestincem onemogoči sodelovanje na Generalni skupščini, tako prihaja v trenutku, ko mednarodna skupnost razpravlja o priznanju Palestine in o prihodnjih korakih za prekinitev konflikta.
