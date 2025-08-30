ZDA zavrnile vizume 80 članom palestinske delegacije v ZN

Odločitev Združenih držav Amerike, da predsedniku Palestinske oblasti Mahmudu Abasu in okoli 80 članom palestinske delegacije zavrne oziroma prekliče vizume za prihod v New York, je povzročila ogorčenje v Palestini in številnih drugih državah. Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na neformalnem srečanju zunanjih ministrov EU na Danskem napovedala oster skupen odziv Evropske unije.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je odločitev utemeljil s tem, da Palestinci "spodkopavajo mirovna prizadevanja" in da si prizadevajo za "enostransko priznanje namišljene palestinske države". Potezo so pozdravili v Izraelu, kjer premier Benjamin Netanjahu že dolgo zavrača rešitev dveh držav, medtem ko je Francija v zadnjih tednih prevzela pobudo za mednarodno priznanje Palestine.

Mahmud Abas FOTO: AP icon-expand

ZDA imajo kot gostiteljice sedeža Združenih narodov obveznost, da omogočijo prihod vseh tujih delegacij, ne glede na odnose z njihovimi državami. Tako določa Sporazum o sedežu ZN. Palestinci opozarjajo, da Washington s tem dejanjem krši mednarodno pravo, saj ima Palestina od leta 2012 status nečlanice opazovalke v Generalni skupščini. "Odločitev je v popolnem nasprotju z mednarodnim pravom in zavezujočimi določbami," je sporočil Abasov urad in pozval ZDA, naj odločitev nemudoma prekličejo.

Fajon: EU mora pokazati enotnost

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v Köbenhavnu dejala, da je odločitev ZDA nesprejemljiva. Poudarila je, da gre za nevaren precedens, ki spodkopava verodostojnost Združenih narodov kot univerzalnega foruma za dialog. Dodala je, da EU mora pokazati enotnost in se na to odzvati odločno.

Tanja Fajon FOTO: AP icon-expand

V EU se krepi pričakovanje, da bo več držav članic ob naslednjem zasedanju podprlo priznanje Palestine. Slovenija je to storila junija letos, ko je državni zbor potrdil sklep o priznanju palestinske države.

