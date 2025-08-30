Svetli način
Tujina

ZDA zavrnile vizume 80 članom palestinske delegacije v ZN

New York, 30. 08. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S. , STA
Komentarji
18

Odločitev Združenih držav Amerike, da predsedniku Palestinske oblasti Mahmudu Abasu in okoli 80 članom palestinske delegacije zavrne oziroma prekliče vizume za prihod v New York, je povzročila ogorčenje v Palestini in številnih drugih državah. Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na neformalnem srečanju zunanjih ministrov EU na Danskem napovedala oster skupen odziv Evropske unije.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je odločitev utemeljil s tem, da Palestinci "spodkopavajo mirovna prizadevanja" in da si prizadevajo za "enostransko priznanje namišljene palestinske države". Potezo so pozdravili v Izraelu, kjer premier Benjamin Netanjahu že dolgo zavrača rešitev dveh držav, medtem ko je Francija v zadnjih tednih prevzela pobudo za mednarodno priznanje Palestine.

Mahmud Abas
Mahmud Abas FOTO: AP

ZDA imajo kot gostiteljice sedeža Združenih narodov obveznost, da omogočijo prihod vseh tujih delegacij, ne glede na odnose z njihovimi državami. Tako določa Sporazum o sedežu ZN. Palestinci opozarjajo, da Washington s tem dejanjem krši mednarodno pravo, saj ima Palestina od leta 2012 status nečlanice opazovalke v Generalni skupščini.

"Odločitev je v popolnem nasprotju z mednarodnim pravom in zavezujočimi določbami," je sporočil Abasov urad in pozval ZDA, naj odločitev nemudoma prekličejo.

Fajon: EU mora pokazati enotnost

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v Köbenhavnu dejala, da je odločitev ZDA nesprejemljiva. Poudarila je, da gre za nevaren precedens, ki spodkopava verodostojnost Združenih narodov kot univerzalnega foruma za dialog. Dodala je, da EU mora pokazati enotnost in se na to odzvati odločno.

Tanja Fajon
Tanja Fajon FOTO: AP

V EU se krepi pričakovanje, da bo več držav članic ob naslednjem zasedanju podprlo priznanje Palestine. Slovenija je to storila junija letos, ko je državni zbor potrdil sklep o priznanju palestinske države.

Izraelsko-palestinska spirala nasilja

Odnosi med Palestinsko upravo, ki jo vodi Abasov Fatah, in gibanjem Hamas, ki nadzira Gazo, ostajajo razklani. Izrael pa medtem nadaljuje širjenje naselbin na Zahodnem bregu.

Izraelska vojska od oktobra lani izvaja obsežno operacijo v Gazi, potem ko je Hamas izvedel krvav napad na jug Izraela, v katerem je bilo ubitih približno 1200 ljudi, več kot 250 pa ugrabljenih. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, je bilo v izraelskih napadih doslej ubitih več kot 63.000 ljudi.

Odločitev Washingtona, da Palestincem onemogoči sodelovanje na Generalni skupščini, tako prihaja v trenutku, ko mednarodna skupnost razpravlja o priznanju Palestine in o prihodnjih korakih za prekinitev konflikta.

palestina izrael zda zn
KOMENTARJI (18)

jank
30. 08. 2025 12.30
+1
Ali si lahko predstavljamo, da bi ta zločinska dejanja podpirala še naša vlada?
ODGOVORI
1 0
landrick landrick
30. 08. 2025 12.27
+1
amerika je zlo novodobnega sveta!
ODGOVORI
2 1
jank
30. 08. 2025 12.24
+2
Kaj takega so lahko naredili samo tisti, ki jim ni mar za človeka, ki brez težav, celo z odobravanjem in podporo pomagajo pri mrcvarjenju in uničenju celega naroda. Se vračamo se v čas druge svetovne vojne?
ODGOVORI
4 2
Akuster
30. 08. 2025 12.21
-2
Fajonova bi očitno prodala Slovenijo, Evropo in še marsikoga, da bi ugajala vzhodnim agendam...... Še dobro, da nima te moči!!
ODGOVORI
1 3
Ricola Swiss
30. 08. 2025 12.18
+0
Prioriteta naše vlade je Palestina!
ODGOVORI
2 2
pusi
30. 08. 2025 12.03
-3
Kdo so palestinci?
ODGOVORI
1 4
jank
30. 08. 2025 12.20
+2
Kdo si ti?
ODGOVORI
3 1
mimgrede
30. 08. 2025 12.02
+2
Demokracija, enakopravnost, nepristranskost, pa to...
ODGOVORI
2 0
ivan res grozni
30. 08. 2025 12.02
+3
Sedež OZN bi morali preseliti v kakšno demokracijo iz države, ki je vse bolj podobna Rusiji, državi, v kateri en sam človek odloča o življenju in smrti vsakega posameznika.
ODGOVORI
4 1
tornadotex
30. 08. 2025 11.57
+8
Fajonova tukaj samo meša....Našo državo si bodo ostro zapomnili,da se skozi nekaj Fajonova utika v velike države...To nam bo v prihodnosti hudo škodovalo !!
ODGOVORI
10 2
ivan res grozni
30. 08. 2025 12.00
-7
Svet si jo je že zapomnil kot predstavnico države, ki ostro obsoja genocidi
ODGOVORI
2 9
manga
30. 08. 2025 11.56
+2
Sankcije Združenim državam takoj teta Fajonova.
ODGOVORI
3 1
ptuj.si
30. 08. 2025 11.53
+4
Bravo zda.
ODGOVORI
7 3
ivan res grozni
30. 08. 2025 12.06
+1
Odobravate kršenje osnovnih demokratičnih pravil? Kaj bi se zgodilo, če bi kakšna država zavrnila ZDA udeležbo na zasedanju mednarodne organizacije.
ODGOVORI
2 1
