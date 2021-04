ZDA želijo emisije ogljika do leta 2030 zmanjšati za kar 52 odstotkov

Na vrhu Bele hiše, ki bo virtualno potekal v četrtek in petek, bo Biden ZDA zavezal, da bodo do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšale za med 50 in 52 odstotkov, torej pod ravni iz leta 2005. Odstotek so določili po dolgih posvetovanjih z vladnimi agencijami, znanstveniki, predstavniki industrije, guvernerji, župani in raziskovalci okolja. Ta poteza poudarja zavezanost predsednika k reševanju podnebne krize in sledi njegovi zavezi k sodelovanju z drugimi državami pri iskanju skupnih rešitev za globalna vprašanja, poroča CNN.

Ko se je takratni predsednik Barack Obama leta 2015 prvič pridružil pariškemu podnebnemu sporazumu, se je zavezal, da bo do leta 2025 zmanjšal emisije za med 26 in 28 odstotkov, zaradi česar je nov cilj precej bolj ambiciozen. Drugi uradnik je dejal, da bo prav višji cilj ZDA dal "pomemben vzvod" pri prepričevanju drugih držav, da pred podnebnim vrhom v Glasgowu, ki bo pozneje letos, tudi same postanejo bolj ambiciozne.

Biden pa vsaj za zdaj ne bo razkril načrta, s katerim naj bi ZDA dosegle svoj cilj. Znano je le, da naj bi vplival na več plasti gospodarstva. Uradniki so sicer opisali več različnih poti do cilja in dejali, da bo predsednikova delovna skupina za podnebje še v letošnjem letu objavila priporočila za posamezne sektorje o doseganju potrebnih zmanjšanj."Doseganje tega cilja lahko zagotovimo na več načinov," je dan pred napovedjo dejal tudi visoki uradnik uprave.