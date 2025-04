ZDA želijo obuditi vojaška oporišča v Panamski ožini, Panama nasprotuje

Panamska stran je idejo o oživitvi ameriških vojaških oporišč zavrnila. "Panama je prek predsednika (Joseja Raula) Mulina jasno povedala, da ne moremo sprejeti vojaških oporišč," je na skupni novinarski konferenci s Hegsethom dejal minister za varnost Frank Abrego.

Že pred tem je Hegseth, ki se je med obiskom sestal tudi z Mulinom, dejal, da bosta Panama in ZDA skupaj zagotovili varnost prekopa, češ da ne morejo dopustiti, da Kitajska ali katerakoli druga država ogrozi njegovo delovanje.

ZDA, ki so prekop zgradile in odprle leta 1914, so nadzor nad njim leta 1999 predale Panami. Predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil, da bodo ZDA ponovno prevzele nadzor nad objektom, po katerem poteka približno 40 odstotkov ameriškega kontejnerskega prometa in pet odstotkov svetovne trgovine nasploh.

Od leta 1979 do uradne predaje prekopa leta 1999 so ZDA Panami v skladu s sporazumom, ki sta ga leta 1977 sklenila nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter in takratni de facto voditelj Paname Omar Torrijos, predale tudi vojaška oporišča in številne druge vojaške objekte na območju, s pomočjo katerih so nadzorovale prekop.

Nekatera so sicer opustili že pred tem. V času ameriške invazije na Panamo leta 1989 so nekatera oporišča začasno ponovno odprli.