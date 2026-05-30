Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA zmožne obnoviti vojno? Odločitve o dogovoru še ni

Washington, 30. 05. 2026 09.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump

Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem petkovem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno.

Po poročilih iz minulih dni, da naj bi ameriški in iranski pogajalci po tednih mešanih sporočil in napornih pogajanj dosegli okvirni sporazum o končanju sovražnosti, je Trump v petek sporočil, da bo odločitev o potrditvi sprejeta na sestanku v Beli hiši.

A približno dvourno srečanje se je končalo brez jasnih usmeritev glede nadaljnjih korakov. "Predsednik Trump bo sklenil le dogovor, ki je dober za Ameriko in upošteva rdeče črte. Iran ne more nikoli imeti jedrskega orožja," je po srečanju dejal neimenovani predstavnik Bele hiše, ki ga navajata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

Razbitine ameriških letal v Iranu
Razbitine ameriških letal v Iranu
FOTO: Profimedia

Dogovor med stranema naj bi med drugim predvideval 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, ki velja od 8. aprila, in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Trump je v petek ponovil še, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Zavzel se je tudi za uničenje iranskega obogatenega urana.

Teheran je sicer v petek zanikal, da bi že uspeli oblikovati končno obliko sporazuma.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki se udeležuje foruma v Singapurju, je danes dejal, da je Trump pri prizadevanju za dogovor z Iranom potrpežljiv. "Kakršenkoli dogovor bo velik dogovor in (Trump) je potrpežljiv pri prizadevanjih zanj," je dejal.

Obenem je zagotovil, da je ameriška vojska "več kot sposobna" obnoviti vojno, češ da imajo dovolj zalog orožja in streliva.

vojna zda trump iran

Zaradi ebole omejitev prihoda navijačev na nogometno SP

24ur.com Konec pogajanj med Iranom in ZDA: 'Iran ostaja pripravljen na obrambo'
24ur.com Zelenski v Beli hiši lobira za tomahawke, Trump: To bi bila eskalacija
24ur.com Končanje vojne? Teheran z novim predlogom za pogovore z ZDA
24ur.com 'Američani se raje odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo'
24ur.com Bela hiša: Pogajanja z Iranom se nadaljujejo
24ur.com Ameriške sile pred vrati Kube, čakajo le še odobritev Trumpa
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
bibaleze
Portal
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
dominvrt
Portal
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725