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Trump: Če se bo to zgodilo, bo Iran prenehal obstajati

Washington/Teheran, 28. 06. 2026 08.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump

ZDA so v soboto že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadel ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda pa je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je v noči s sobote na nedeljo sporočilo, da so kot neposredni odgovor na "nenehno agresijo" proti trgovskemu ladijskemu prometu napadli več ciljev v Iranu.

"Iranu je bila dana priložnost, da spoštuje sporazum o premirju, vendar se je odločil, da tega ne bo storil, ko so njegove sile izstrelile dron, ki je zadel tanker MT Kiku, ki je plul pod panamsko zastavo," so sporočili.

Pojasnili so, da so napadli okoli deset ciljev v bližini Hormuške ožine, in sicer komunikacijske sisteme, sisteme protizračne obrambe, skladišča dronov ter zmogljivosti za polaganje min.

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Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem znova zagrozil Iranu ter ga posvaril, da bodo ZDA še okrepile napade, če bo Teheran nadaljeval napade na ladje. "Morda bo nastopil čas, ko ne bomo več razumni in bomo prisiljeni z vojaško silo zaključiti delo, ki smo ga uspešno začeli. Če se bo to zgodilo, bo Iran prenehal obstajati," je zapisal na svojem omrežju Truth Social.

Iranska revolucionarna garda pa je nato v izjavi, posredovani državnim medijem, sporočila, da je izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu.

Obe državi sta po poročanju BBC potrdili, da sta aktivirali protizračno obrambo.

ZDA so prve napade na Iran od podpisa sporazuma med državama 17. junija, s katerim je bilo vzpostavljeno premirje in so stekla pogajanja za trajni mir, izvedle v petek. Ameriška vojska je navedla, da je tudi v tem primeru ukrepala kot povračilni ukrep za napad na tovorno ladjo z dronom v Hormuški ožini.

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