Trump: Če se bo to zgodilo, bo Iran prenehal obstajati

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je v noči s sobote na nedeljo sporočilo, da so kot neposredni odgovor na "nenehno agresijo" proti trgovskemu ladijskemu prometu napadli več ciljev v Iranu.

"Iranu je bila dana priložnost, da spoštuje sporazum o premirju, vendar se je odločil, da tega ne bo storil, ko so njegove sile izstrelile dron, ki je zadel tanker MT Kiku, ki je plul pod panamsko zastavo," so sporočili.

Pojasnili so, da so napadli okoli deset ciljev v bližini Hormuške ožine, in sicer komunikacijske sisteme, sisteme protizračne obrambe, skladišča dronov ter zmogljivosti za polaganje min.