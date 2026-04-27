ZDA znova napadle domnevni čoln z mamili, trije mrtvi

Na podlagi obveščevalnih ocen je plovilo plulo po znani poti za prevoz drog, z njim pa naj bi upravljala "organizacija, uvrščena na seznam terorističnih organizacij", je Southcom še sporočil na družbenem omrežju X. Dodali so, da v operaciji ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških sil.

Ameriška vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani izvaja napade na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, za katera sumijo, da tihotapijo droge v ZDA. Po podatkih, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, je bilo v teh napadih ubitih skupno najmanj 185 ljudi.

ZDA se soočajo z velikim problemom mamil, ki ga oblasti pogosto pripisujejo tujim mrežam za tihotapljenje drog. Trumpova vlada vztraja, da je dejansko v vojni s t. i. narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z mamili.

Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava.