Tujina

ZDA znova napadle domnevni čoln z mamili, trije mrtvi

Washington, 27. 04. 2026 11.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Ne.M. STA
Napad na plovila

Ameriška vojska je v nedeljo v operaciji v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo, osumljeno prevoza drog, pri čemer so umrli trije moški, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA (Southcom).

Na podlagi obveščevalnih ocen je plovilo plulo po znani poti za prevoz drog, z njim pa naj bi upravljala "organizacija, uvrščena na seznam terorističnih organizacij", je Southcom še sporočil na družbenem omrežju X. Dodali so, da v operaciji ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških sil.

Ameriška vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani izvaja napade na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, za katera sumijo, da tihotapijo droge v ZDA. Po podatkih, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, je bilo v teh napadih ubitih skupno najmanj 185 ljudi.

ZDA se soočajo z velikim problemom mamil, ki ga oblasti pogosto pripisujejo tujim mrežam za tihotapljenje drog. Trumpova vlada vztraja, da je dejansko v vojni s t. i. narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z mamili.

Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava.

narkotetoristi tihi ocean plovilo droge

