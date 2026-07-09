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ZDA znova udarile, Iran odgovoril z napadi na ameriška vojaška oporišča

Teheran, 09. 07. 2026 06.06 pred 6 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Napad na Iran

ZDA so sprožile nov val napadov na Iran, potem ko je predsednik Donald Trump napovedal, da jih bo "znova močno udaril". Eksplozije so odjeknile v južnih delih države, med drugim v Siriku in Bandar Abasu, pristaniških mestih ob Hormuški ožini. Iran je medtem v zgodnjih jutranjih urah napadel ameriška vojaška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu.

Po poročilih so eksplozije odjeknile tudi v drugih delih iranske obale, med drugim v mestih Konarak in Čabahar, poroča BBC. Osem eksplozij naj bi odjeknilo v Bandar Abasu, dve raketi naj bi zadeli pristanišči Sirik in Džask. V Bandar Abasu so aktivirali sisteme zračne obrambe.

Dva izstrelka sta zadela tudi otok Abu Musa, ki je že dolgo srčika spora med Iranom in Združenimi arabskimi emirati.

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Zdi se tudi, da so ameriški napadi ciljali iranske mostove. Državni mediji so poročali o napadu na železniški most v severovzhodni iranski provinci Golestan, Revolucionarna garda pa je sporočila, da sta bila napadena dva mostova na poti proti Mašhadu, kjer nameravajo uradniki pokopati pokojnega ajatolo Alija Hameneja, poroča AP News.

Obseg škode po ameriških napadih za zdaj še ni znan, vendar iranski mediji poročajo o izpadih električne energije v Čabaharju ter požaru v vojašnici Islamske revolucionarne garde (IRGC) v Bušehru. Iranska študentska tiskovna agencija je sporočila, da sta bili dve od treh prekinjenih električnih povezav v Čabaharju hitro ponovno vzpostavljeni, tretja pa naj bi začela delovati kmalu.

Ameriški predsednik je sicer dejal, da se je pogovarjal z iranskimi odločevalci, ki si želijo skleniti dogovor, a on sam v to ni preveč prepričan. "Preprosto ne vem, ali so vredni sklenitve dogovora – ne vem, ali bodo dogovor spoštovali. To je težava."

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Iran odgovoril na napade

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) je v izjavi, ki jo je objavila državna radiotelevizija IRIB, sporočila, da je v odgovor na najnovejši val ameriških napadov izvedla napade na ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu.

Pomorske in letalske sile IRGC so navedle, da so izvedle skupni napad z droni in raketami na ameriško infrastrukturo in vojaške objekte, med drugim na Camp Arifjan in letalsko oporišče Ali Al Salem v Kuvajtu ter na letalsko oporišče Shaikh Isa in območje Juffair v Bahrajnu. V Juffairju se nahaja glavno oporišče ameriške mornarice v Perzijskem zalivu, kjer ima sedež tudi 5. flota ameriške mornarice.

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IRGC je sporočila, da so bili napadi odgovor na ameriške napade na iranske južne obalne province in na dva mostova na vzhodu Irana, je poročal IRIB.

Pred tem je IRGC po poročanju poluradne tiskovne agencije Tasnim navedla, da so ZDA napadle železniški most v Ak Kali (Aqqala), območju severovzhodno od Teherana. Posnetki iranskih medijev, ki jih je geolociral CNN, prikazujejo poškodovan železniški most v bližini Ak Kale.

Po navedbah oblasti so se v četrtek zjutraj v Bahrajnu in Kuvajtu oglasile sirene, ki opozarjajo na bližajočo se nevarnost. Kuvajtska vojska je sporočila, da njena zračna obramba prestreza "sovražne rakete in drone".

IRGC je ob tem opozorila, da bo svoj odgovor razširila tudi na druga ameriška oporišča v regiji, če bodo ZDA izvedle povračilne napade, še piše v izjavi, ki jo je objavil IRIB.

Ghalibaf kritičen do napadov

Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, ki je hkrati glavni pogajalec Irana z ZDA, je ob novih napadih na omrežju X zapisal, da se Amerika "še vedno ni naučila, da ustrahovanje in kršenje obljub nista več brez posledic".

"Naj povem povsem jasno: če boste udarili, boste tudi sami deležni udarca," je zapisal ter dodal, da bo Hormuška ožina odprta le pod pogoji, ki jih določi Iran, in ne zaradi "ameriških groženj".

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Ameriško osrednje poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da so bili napadi izvedeni z namenom "dodatno zmanjšati sposobnost Teherana, da ogroža svobodo plovbe" skozi to strateško pomembno pomorsko pot.

"Združene države Iran pozivajo na odgovornost zaradi nedavne neupravičene agresije proti trgovskim ladjam in civilnim posadkam, ki svobodno plujejo po tej ključni mednarodni pomorski poti," so zapisali.

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Glavne na cesti, v restavraciji, v trgovini

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