ZDA znova udarile v Tihem oceanu: dve smrtni žrtvi

Ameriško južno poveljstvo (SOUTHCOM) je sporočilo, da je v nedeljo napadlo plovilo ob znani tihotapski poti v vzhodnem Tihem oceanu, poroča Al Jazeera. Dokazov, da bi čoln prevažal mamila, niso priložili.

Po navedbah vojske sta bili ubiti najmanj dve osebi, ameriško obalno stražo pa naj bi obvestili o šestih preživelih. Podrobnosti o njihovem reševanju ali zdravstvenem stanju niso razkrili.

Videoposnetek, ki ga je objavilo poveljstvo, prikazuje čoln tik pred tem, ko ga zadene izstrelek, nato sledi silovita eksplozija.

Napad je del ameriške operacije Southern Spear (Južno kopje), ki se je začela septembra lani. Od takrat je bilo tarča več kot 60 plovil, v napadih pa je umrlo že več kot 210 ljudi.