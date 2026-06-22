ZDA znova udarile v Tihem oceanu: dve smrtni žrtvi

Ameriško južno poveljstvo (SOUTHCOM) je sporočilo, da je v nedeljo napadlo plovilo ob znani tihotapski poti v vzhodnem Tihem oceanu, poroča Al Jazeera. Dokazov, da bi čoln prevažal mamila, niso priložili.
Po navedbah vojske sta bili ubiti najmanj dve osebi, ameriško obalno stražo pa naj bi obvestili o šestih preživelih. Podrobnosti o njihovem reševanju ali zdravstvenem stanju niso razkrili.
Videoposnetek, ki ga je objavilo poveljstvo, prikazuje čoln tik pred tem, ko ga zadene izstrelek, nato sledi silovita eksplozija.
Napad je del ameriške operacije Southern Spear (Južno kopje), ki se je začela septembra lani. Od takrat je bilo tarča več kot 60 plovil, v napadih pa je umrlo že več kot 210 ljudi.
Predsednik Donald Trump operacijo upravičuje z bojem proti latinskoameriškim kartelom in trdi, da ZDA vodijo oborožen spopad proti organiziranemu kriminalu, ki prispeva k epidemiji predoziranj z drogami. Kritiki opozarjajo, da večina fentanila v ZDA še vedno prihaja po kopenskih poteh iz Mehike, zato dvomijo o dejanskem učinku pomorskih napadov.
Posebej odmeven je bil incident iz prejšnjega torka, ko naj bi ameriška vojska po prvem napadu, v katerem je umrlo devet ljudi, izvedla še drugi udar na razbitine čolna, na katerih sta preživela dva moška. Oba sta umrla pri drugem napadu. Bela hiša je dejanje označila za samoobrambo in zatrdila, da je bilo skladno z vojnim pravom.
Pravni strokovnjaki temu oporekajo. Po njihovem mnenju bi bil napad na preživele lahko nezakonit ne glede na okoliščine, navaja Al Jazeera. Zaradi vse več kritik je Pentagonov generalni inšpektor že maja napovedal pregled postopkov ciljanja, vendar v preiskavi za zdaj ne bodo presojali pravne zakonitosti napadov.
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