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ZDA znova udarile v Tihem oceanu: dve smrtni žrtvi

Panama, 22. 06. 2026 16.19 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
L.M.
Ameriški napad v Tihem oceanu

Ameriško južno poveljstvo je potrdilo nov vojaški napad na domnevno tihotapsko plovilo v Tihem oceanu. V napadu sta umrli najmanj dve osebi, šest ljudi naj bi preživelo.

Ameriško južno poveljstvo (SOUTHCOM) je sporočilo, da je v nedeljo napadlo plovilo ob znani tihotapski poti v vzhodnem Tihem oceanu, poroča Al Jazeera. Dokazov, da bi čoln prevažal mamila, niso priložili.

Po navedbah vojske sta bili ubiti najmanj dve osebi, ameriško obalno stražo pa naj bi obvestili o šestih preživelih. Podrobnosti o njihovem reševanju ali zdravstvenem stanju niso razkrili.

Videoposnetek, ki ga je objavilo poveljstvo, prikazuje čoln tik pred tem, ko ga zadene izstrelek, nato sledi silovita eksplozija.

Napad je del ameriške operacije Southern Spear (Južno kopje), ki se je začela septembra lani. Od takrat je bilo tarča več kot 60 plovil, v napadih pa je umrlo že več kot 210 ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predsednik Donald Trump operacijo upravičuje z bojem proti latinskoameriškim kartelom in trdi, da ZDA vodijo oborožen spopad proti organiziranemu kriminalu, ki prispeva k epidemiji predoziranj z drogami. Kritiki opozarjajo, da večina fentanila v ZDA še vedno prihaja po kopenskih poteh iz Mehike, zato dvomijo o dejanskem učinku pomorskih napadov.

Posebej odmeven je bil incident iz prejšnjega torka, ko naj bi ameriška vojska po prvem napadu, v katerem je umrlo devet ljudi, izvedla še drugi udar na razbitine čolna, na katerih sta preživela dva moška. Oba sta umrla pri drugem napadu. Bela hiša je dejanje označila za samoobrambo in zatrdila, da je bilo skladno z vojnim pravom.

Pravni strokovnjaki temu oporekajo. Po njihovem mnenju bi bil napad na preživele lahko nezakonit ne glede na okoliščine, navaja Al Jazeera. Zaradi vse več kritik je Pentagonov generalni inšpektor že maja napovedal pregled postopkov ciljanja, vendar v preiskavi za zdaj ne bodo presojali pravne zakonitosti napadov.

Tihi ocean ameriška vojska tihotapljenje drog Southern Spear

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KOMENTARJI9

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petb
22. 06. 2026 17.40
Državni terorizem ZDA pa se ne umirja. Kakor hitro se nekje malo umiri (Hormuška ožina), že rabijo novo žarišče za ubijanje in kraje.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
22. 06. 2026 17.22
To s sodišči je samo pri nas in to pri Jufki, Južini....., kvizko!
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+1
1 0
Slavko BabIč
22. 06. 2026 17.20
Kaj ko bi tako kdo mal bombardiral in raketiral ameriške ribiče v Ameriškem zalivu?
Odgovori
+0
1 1
delfina
22. 06. 2026 17.03
Ameriško južno poveljstvo (?) naj namesti "kadre" (ali kar agresorje) ob obalah ZDA, pa ne bo uvoza droge v ZDA.
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+3
3 0
Pujček
22. 06. 2026 17.00
Demokracija.
Odgovori
+3
3 0
Robert S.
22. 06. 2026 16.56
To je edini način za dilerje ki si zaslužijo smrt
Odgovori
-2
2 4
Meter
22. 06. 2026 16.49
To je direktna usmrtitev, ne glede na to, če so tihotapci ali ne. Z drugim napadom se enostavno rešijo morebitnih preživelih in potencialno prič. Da se ena velesila spušča na takšen nivo pove vse.
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+6
7 1
Kviz
22. 06. 2026 16.30
Tako se dela, ne pa sodišče in potem pritožba na pritožbo.
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-1
3 4
Hugh_Mungus
22. 06. 2026 17.06
Valda, smrtna kazen za vse! Prevozil stop znak? Smrtna! Dilaš droge? Smrtna! Pljuvaš čez vlado? ... Kaj ti bodo sodišča, če lahko pa vse kar potamaniš? Problem je edino če sam prideš na vrsto, do takrat pa ni panike 👍
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+2
2 0
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