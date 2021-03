Med virtualnim zaslišanjem obtoženega nasilja v družini 'ujeli' žrtev v isti hiši

Davisova je kmalu zatem ugotovila, da sta osumljeni in žrtev očitno v isti hiši. "Upravičeno domnevamo, da je obtoženi trenutno v isti hiši kot žrtev, zelo me skrbi za njeno varnost," je tožilka dejala sodniku. "Pogleduje na stran, on se očitno premika po hiši – rada bi potrdilo, da je žrtev na varnem, preden nadaljujemo."

Sodnik je nato tako Harrisa kot Lindseyjevo vprašal, kje sta. Slednja je odgovorila, da je v svoji hiši, in povedala naslov, Harris pa je navedel, da je na drugem naslovu. Sodnik mu je nato naročil, naj s svojim mobilnim telefonom ter še vedno prižgano aplikacijo stopi iz hiše ter pokaže hišno številko. Nato se je osumljeni izgovarjal, da je baterija na njegovem telefonu skoraj prazna.

V tem času je bila policija že napotena na naslov, kjer živi Lindseyjeva. Ko so potrkali na vrata, sta ugasnila oba telefona, tako žrtve kot obtoženega. Ta se je nato spet pojavil na zaslišanju po Zoomu, a tokrat preko telefona Lindseyjeve, za njim pa je stal policist. Harris se je izgovarjal, da oba z žrtvijo želita, da se odredba o prepovedi kontakta zavrže, ter da mu je žal, da je lagal sodniku.

"Te težave nismo imeli, ko smo imeli zaslišanja v živo na sodišču. To je prvič, da je nekdo sedel v sosednji sobi in potencialno ustrahoval pričo," je rekel sodnik in prekinil zaslišanje. Obtoženega je opozoril, da bo okrožna tožilka verjetno proti njemu vložila tudi obtožnico zaradi oviranja izvajanja pravice, policistom pa naročil, naj Harrisa odpeljejo v pripor. Že zgolj za prvo obtožbo nasilja v družini mu grozi 10 let zapora.