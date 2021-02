ZDA zoper savdskega prestolonaslednika ne bodo uvedle nobenih sankcij

Sankcije so doletele enoto za hitro posredovanje savdske kraljevske garde (RIF), ki je leta 2018 v prostorih savdskega konzulata v Turčiji umorila novinarja Džamala Hašokdžija."Tisti, ki so vpleteni v grozljivo smrt Džamala Hašokdžija, morajo odgovarjati," je dejala ameriška ministrica za finance Janet Yellen. Sankcije pomenijo zamrznitev premoženja v ZDA in prepoved poslovanja z tistimi, ki so jih doletele.

State Department je hkrati naznanil omejitve pri izdaji vizumov za vstop v ZDA za 76 državljanov Savdske Arabije, kar je del nove politike, usmerjene proti državam, ki izvajajo aktivnosti proti novinarjem in oporečnikom onkraj državnih meja. Med prepovedane aktivnosti spadajo poskusi zatiranja, nadlegovanja, nadzorovanja, groženj in povzročitve škode.

"Zaradi varnosti vseh znotraj meja ZDA tisti, ki napadajo oporečnike v imenu tujih vlad, ne bodo smeli priti v ZDA," je sporočil državni sekretar Antony Blinken. Gre za nov ukrep ZDA, ki je dobil ime po Hašokdžiju.

ZDA bodo odslej v svojih letnih poročilih o človekovih pravicah po svetu tudi pozorno spremljale in dokumentirale vse programe Savdske Arabije ali katere koli druge tuje vlade, namenjene nadzorovanju, nadlegovanju ali napadom na oporečnike ali novinarje.