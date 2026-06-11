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ZDA zopet udarile s sankcijami na Kubo

Havana, 11. 06. 2026 21.17 pred 14 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
STA
Havana, Kuba

ZDA so uvedle sankcije proti kubanski državni naftni družbi CUPET, s čimer so okrepile pritisk na že tako ohromljen energetski sektor te otoške države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Danes na seznam sankcij uvrščam kubansko državno naftno in plinsko družbo Union Cuba-Petroleo (CUPET), katere ključna sredstva so bila pred leti nezakonito razlaščena ameriškim lastnikom," je v izjavi dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Kuba brez elektrike
Kuba brez elektrike
FOTO: Profimedia

Sankcije podjetjem in posameznikom, povezanim z ZDA, prepovedujejo kakršnekoli finančne transakcije s CUPET, ki nadzira izkoriščanje kubanskih naftnih polj ter predelavo in distribucijo nafte.

Napetosti med Washingtonom in Havano se že dalj časa stopnjujejo zaradi gospodarske in energetske krize na karibskem otoku, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump Kubi januarja onemogočil dobavo nafte iz Venezuele, ki je bila njena glavna dobaviteljica.

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Trump trdi, da želi končati več kot šest desetletij komunistične vladavine na Kubi, in je drugim državam zagrozil s sankcijami, če bi Kubi priskočile na pomoč. Od januarja je tako na Kubo prispel le en tanker, in sicer iz Rusije.

kuba sankcije nafta zda
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KOMENTARJI4

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Sixten Malmerfelt
12. 06. 2026 14.03
Spet ta ameriški terorizem, nad drugimi državami!
Odgovori
+1
2 1
Ladybird77
12. 06. 2026 08.51
Fajn je mahati po obubožani Kubi, a ne Trump?
Odgovori
+2
4 2
sabro4
12. 06. 2026 09.46
nekje pač mora sprostifi frustracije zaradi ponižanja ki mu ga dela Iran, T.A.C.O. mačo
Odgovori
+1
3 2
Rock8
11. 06. 2026 21.56
Oranžni...odnehi
Odgovori
+0
2 2
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