ZDA zopet udarile s sankcijami na Kubo

"Danes na seznam sankcij uvrščam kubansko državno naftno in plinsko družbo Union Cuba-Petroleo (CUPET), katere ključna sredstva so bila pred leti nezakonito razlaščena ameriškim lastnikom," je v izjavi dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Kuba brez elektrike FOTO: Profimedia

Sankcije podjetjem in posameznikom, povezanim z ZDA, prepovedujejo kakršnekoli finančne transakcije s CUPET, ki nadzira izkoriščanje kubanskih naftnih polj ter predelavo in distribucijo nafte. Napetosti med Washingtonom in Havano se že dalj časa stopnjujejo zaradi gospodarske in energetske krize na karibskem otoku, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump Kubi januarja onemogočil dobavo nafte iz Venezuele, ki je bila njena glavna dobaviteljica.