Je vohunski balon zgrešil cilj? Kitajci naj bi ga poslali na Havaje in Gvam

Ameriške oblasti sumijo, da je bil kitajski balon, ki so ga kasneje sestrelili ob obali Južne Karoline, prvotno namenjen na Gvam in Havaje. Kot so prepričani, so Kitajci balon poslali za vohunjenje nad tamkajšnjimi ameriškimi oporišči, a so ga nato vetrovi odnesli proti celinskemu delu ZDA. Balon je sicer vzletel z južnega kitajskega otoka Hainan, ki velja za pomembno strateško točko kitajske vojske.

Po besedah ameriškega uradnika, ki je želel ostati anonimen, oblasti verjamejo, da je Kitajska balon sprva poslala na nevključeni teritorij ZDA Gvam in na Havaje, in sicer z namenom, da bi zbiral obveščevalne podatke s tamkajšnjih ameriških vojaških oporišč. A vetrovi so balon zanesli s poti in ga usmerili proti Aljaski. Nato je preletel Kanado in osrednji del ZDA, dokler ga ni ameriška vojska v začetku februarja sestrelila ob obali Južni Karoline. V ponedeljek je vojska v Atlantskem oceanu našla nekatere pomembne dele balona, vključno s senzorji in drugimi elektronskimi komponentami. Washington je Peking obtožil vohunjenja, Kitajska pa že od samega začetka trdi, da je šlo za raziskovalni balon, ki je zbiral podatke o vremenu, a je zašel s poti. Washington Post je v torek poročal, da sta ameriška vojska in obveščevalna služba balon spremljali vse od njegovega vzleta z otoka Hainan.

icon-expand Ostanki kitajskega balona FOTO: AP

Incident je še dodatno zaostril ameriško-kitajske odnose, ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je preložil načrtovani obisk v Pekingu. Američani so v preteklih dneh sestrelili še tri leteče predmete, ki pa po ocenah oblasti niso povezani s kitajskim vohunjenjem in so neškodljivi.

Strateško pomemben otok Hainan Otok Hainan, znan tudi kot "kitajski Havaji", s katerega je vzletel balon, je sicer priljubljena destinacija za kitajski srednji razred, saj se ponaša s peščenimi plažami, luksuznimi hoteli in nakupi brez davka. Otok vsako leto gosti forum Boao, letno srečanje političnih voditeljev in poslovnežev, znano tudi kot "azijski Davos". Najjužnejša kitajska provinca je prav tako strateško pomemben otok. Tako kot na Havajih, se tudi tu nahajajo pomembna vojaška oporišča. Po poročanju CNN so ameriški obveščevalci prepričani, da je kitajski balon del obsežnega vohunskega programa, ki ga kitajska vojska delno vodi iz Hainana. Na jugu otoka se nahaja glavno oporišče vojne mornarice Ljudske osvobodilne vojske. Oporišče kitajski mornarici ne omogoča le dostopa do spornih voda v Južnokitajskem morju, ampak tudi do ključne morske poti, ki povezuje azijsko-pacifiško regijo z Indijo in Bližnjim vzhodom. Oporišče Yulin je prišlo na naslovnice svetovnih časopisov leta 2020, ko so komercialni sateliti posneli podmornico mornarice pri vstopu v predor, ki vodi do podzemnih pristanišč na otoku.

icon-expand Otok Hainan je priljubljena dopustniška destinacija za Kitajce. FOTO: Shutterstock