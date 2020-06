V spopadih s protestniki v Misuriju ustreljeni štirje policisti, eden tudi v Las Vegasu

To noč so se sprva mirni protesti v mestu St. Louis v zvezni državi Misuri sprevrgli v nasilne. Protestniki, ki so razbijali trgovine in lokale po ulicah, so se blizu policijske postaje spopadli s policisti, spopadi pa so po poročanju lokalnih medijev trajali celo noč. Policija je protestnike razgnala s solzivcem in šok granatami, na družbenih omrežjih pa so se pojavili tudi posnetki, na katerih je slišati sirene in streljanje. Pri tem so bili ranjeni štirje policisti. Njihova življenja niso ogrožena, odpeljali so jih v bolnišnico, so sporočili iz urada policije.

Med Trumpovim nagovorom pred Belo hišo je na presenečene protestnike v parku Lafayette, ki so bili takrat povsem mirni, začel leteti solzivec, nakar so jih močne policijske in vojaške sile na konjih in peš razgnale. Trump se je nato čez park peš podal iz Bele hiše skupaj s svojimi ministri in osebjem ter v spremstvu novinarjev do zgodovinske episkopalne cerkve sv. Janeza. Nekdo mu je nato dal v roke Sveto pismo, s katerim se je fotografiral.

Včeraj pa je poskrbel za splošno razburjenje, ko je napovedal mobilizacijo vseh razpoložljivih virov za zaustavitev ropanja in konec nemirov. " Če bosta mesto ali država zavrnila potrebne ukrepe za obrambo življenj in lastnine, bom namestil vojsko in jim hitro rešil problem ," je zagrozil. Pred tem je guvernerjem v telefonskem pogovoru očital, da so šibki, ker ne ukrepajo dovolj odločno s policijo in nacionalno gardo. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker mu je odgovoril, da s svojimi izjavami le podžiga napet položaj, Trump pa mu je odvrnil, da mu ni bilo všeč, kako je guverner ravnal v času pandemije novega koronavirusa.

" To je bilo res sramotno dejanje. Videlo se je, da Svetega pisma nikoli ni držal v rokah, saj niti ni vedel, kako naj to stori. Kot da sploh ne bere in ne ve, kako knjige sploh delujejo. Mirne protestnike je napadel s solzivcem, da se je lahko fotografiral. Sramota ," pa je sporočil newyorški guverner Andrew Cuomo. Podobno so sporočili tudi senatorka Kamala Harris in drugi demokrati.

Pred skoraj 30 leti je divjanje po policijskem pretepu Rodneyja Kinga trajalo pet dni in zahtevalo najmanj 60 življenj. Ranjenih je bilo več kot 2000 ljudi, več tisoč pa so jih aretirali. Gmotna škoda je znašala več kot milijardo dolarjev.

Nacionalna garda je v nedeljo sporočila, da v 15 zveznih državah in prestolnici posreduje okoli 5000 njenih pripadnikov, še okoli 2000 pa jih je v pripravljenosti. Poleg Minnesote so nacionalno gardo aktivirali med drugim tudi v Georgii, Kentuckyju, Ohiu, Teksasu in celo Utahu. Številna mesta, kot so Portland, Cincinnati, Atlanta, Los Angeles, Denver, Seattle in druga so uvedla policijske ure. A protestniki so kljub temu znova prišli na ulice.

Če bi Trump na ulice ameriških mest poslal vojsko, bi obudil 213 let star zakon proti vstaji v ZDA. To je zaradi rasnih nemirov v Los Angelesu na prošnjo guvernerja Peta Wilsona nazadnje storil George Bush starejši leta 1992.

Spomnimo

Kot je znano, so nemiri v ZDA izbruhnili zaradi smrti 46-letnega Georgea Floyda, ki ga je v Minneapolisu pred tednom dni med poskusom aretacije s kolenom na vratu pred pričami zadušil policist.

O protestih poročajo iz New Yorka, Philadelphie, Dallasa, Las Vegasa, Seattla, Memphisa, Los Angelesa, Atlante, Miamija, Portlanda, Chicaga in tudi iz prestolnice Washington. Guvernerji nekaterih zveznih držav so za pomoč zaprosili nacionalno gardo, v več kot 20 mestih so uvedli policijsko uro.

V New Yorku je za vikend izbruhnilo hudo nasilje, za katerim je ostalo več požganih policijskih in drugih avtomobilov, več sto ljudi je bilo aretiranih, poškodovani so bili tako policisti kot protestniki. V prestolnici Floride Tallahassee je poltovornjak zapeljal skozi množico protestnikov, pri čemer ni bilo žrtev. Policija je voznika nemudoma aretirala. V Philadelphii so protestniki skušali porušiti kip nekdanjemu županu, ki je veljal za rasista, požigali so avtomobile, ropali, vlamljali in divjali. V Los Angelesu so izgredniki plenili po trgovinah, v Nashvillu so zažgali poslopje sodišča, v mestu Ferguson v zvezni državi Misuri pa so razdejali zgradbo policije.

V St. Louisu policisti preiskujejo smrt protestnika, ki je padel z obleganega tovornjaka, v Detroitu je nekdo iz vozila streljal na protestnike, ki so v Seattlu zaprli ceste, v Atlanti so oblegali guvernerjevo palačo. V Jacksonvillu na Floridi je bil med izgredi v vrat zaboden policist, ki se po navedbah lokalnih medijev zdaj zdravi v bolnišnici. V Indianapolisu so bili ustreljeni trije ljudje, dva sta poškodbam podlegla.

Protesti so se iz ZDA razširili tudi v druge države. Tako o demonstracijah poročajo iz Kanade in iz britanske prestolnice London, kjer se je v nedeljo zbralo več tisoč ljudi.