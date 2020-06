Demokrati pokleknili v kongresu. V obsežni reformi predlog baze podatkov nasilnih primerov

Še pred tem so vidnejši demokratski politiki v kongresu pokleknili za kar osem minut 46 sekund in se s tem pridružili številnim Američanom, ki so v znak protesta proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi že pokleknili. Ob tem so prebrali imena Georgea Floyda in drugih temnopoltih Američanov, ki so umrli med policijskim pridržanjem, poroča AP.