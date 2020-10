Bo po 20 letih o zmagovalcu znova odločilo vrhovno sodišče?

Največje vprašanje preteklih dni je bilo, kako bo na volitve vplivalo dejstvo, da je bila koronavirusna bolezen potrjena pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu , zaradi česar je v bolnišnici preživel nekaj dni. Čeprav je njegov zdravnik Sean Conley sporočil, da nima več nobenih simptomov bolezni covid-19 in tudi ni več kužen, Trump pa je v nedeljo z balkona Bele hiše nagovoril na stotine svojih privržencev ter s prvim javnim nastopom po okužbi naznanil povratek v predvolilno kampanjo, je dejstvo, da bo njegovo zdravstveno stanje v prihodnjih dneh pod drobnogledom. Trump je namreč v visoko rizični skupini in če bi se mu stanje poslabšalo, bi to lahko imelo velik vpliv na volitve.

Manj kot mesec dni manjka do ameriških predsedniških volitev, a pandemija koronavirusa je razlog, da so številna vprašanja še vedno neodgovorjena, postopki, ki sicer vsake štiri leta potekajo utečeno, pa so letos pahnjeni v negotovost.

Pandemija je sicer na letošnjih ameriških predsedniških volitvah že terjala precejšnji davek. Tako republikanske kot demokratske konvencije potekajo brez običajnih množičnih zborovanj na tisoče podpornikov in novinarjev po svetu. Poleg tega je Trump zavrnil drugo javno soočenje s tekmecem Joejem Bidnom , ki bi zaradi njegove okužbe jutri moralo potekati virtualno, češ da ne bo zapravljal časa za "sedenje pred računalnikom". Zaradi zaskrbljenosti pred širjenjem koronavirusa pa se ameriške zvezne države trudijo, da bi čim več ljudem omogočile glasovanje po pošti. Številne med njimi tovrsten način glasovanja omogočajo že več let in ne poročajo o večjih težavah. Letos pa je več kot 25 zveznih držav razširilo in poenostavilo možnosti za glasovanje po pošti in pričakuje se, da bo na tak način glasovalo rekordno število volivcev, po nekaterih podatkih okoli 40 odstotkov.

Kljub številnim negotovostim pa obstajajo določena pravila, ki so zapisana v ustavo in se kot taka ne morejo spreminjati. Na primer: predsedniške volitve v skladu z zakonodajo potekajo vsaka štiri leta, in sicer v torek, ki sledi prvemu ponedeljku v mesecu novembru. Letos ta datum pade na torek, 3. novembra. Da bi ta datum prestavili, je Trump že julija predlagal na Twitterju, z argumentom, da bi množično glasovanje po pošti lahko prineslo volilne prevare in netočne rezultate.

Da volitve 3. novembra vsekakor bodo, meni tudi poznavalec ameriške politike in profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Bogomil Ferila . " Datum volitev je fiksen. Republikanci so, če se spomnite, že pred meseci skušali prestaviti datum volitev na januar, ampak to po ameriški ustavi ni mogoče ," je povedal za našo spletno stran. Bodo pa zapleti zaradi okužbe po njegovem mnenju najverjetneje še dodatno prispevali k pravni zmedi po volitvah: " Trump je že večkrat nakazal, da če ne bo izvoljen, bo problematiziral volitve bodisi na vrhovnem sodišču bodisi v predstavniškem domu – to sta instituciji, ki sta pristojni za razreševanje sporov na predsedniških volitvah, " je izpostavil.

Do volitev bo že imel na svoji strani zanesljivo konservativno večino vrhovnega sodišča ZDA in pričakuje, da bo to v primeru sporov odločilo tako kot leta 2000, ko je prekinilo ponovno preštevanje glasovnic na Floridi in omogočilo zmago republikancu Georgu Bushu mlajšemu , čeprav je demokrat Al Gore dobil več kot pol milijona glasov volivcev več od Busha po vseh ZDA.

Avgusta je ameriški predstavniški dom potrdil predlog zakona, ki predvideva 25-milijardno pomoč pošti,ki je bila tem močno preobremenjena in finančno podhranjena. Obenem so z zakonom prepovedali vsakršne spremembe delovanja pošte do konca predsedniških volitev. Prvi mož ameriške pošte Louis DeJoy je namreč oviral proces volitev tako, da je ukinjal nadure poštarjem, odstranjeval poštne nabiralnike in sortirne stroje, ukinjal dostave zunaj delovnega časa in opozarjal zvezne države, da vse glasovnice po pošti ne bodo prišle do volilnih komisij pravočasno.

Biden je že aprila napovedal, da bo Trump skušal preložiti volitve, julija pa je dejal, da bo skušal ukrasti volitve posredno z napadi na glasovanje po pošti. Tudi nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clintonje svojemu nasledniku položila na dušo, naj ne prizna poraza, če bo izid volitev tesen, ker bo menda Trump skušal ukrasti volitve z napadi na glasovanje po pošti. Al Gore pa je celo namignil, da bo Trumpa, če se bo oklepal oblasti, morala odstraniti iz Bele hiše vojska.

Je glasovanje po pošti res tako sporno, kot trdi Trump?

Kot je znano, Trump podolgem in počez seje dvome v poštenost volitev po pošti, čeprav se je tega v preteklosti posluževal tudi sam, in trdi, da gre za prevaro, ki bo koristila demokratom. Po njegovem mnenju je tovrstno glasovanje neustavno, nezakonito, nevarno, saj "demokrati pošiljajo na milijone glasovnic naokrog"in bodo"tisoči in tisoči sedeli v dnevni sobi in podpisovali glasovnice vsepovprek". "To bo velika blamaža za ZDA," je med drugim zapisal.

A za njegove trditve, razen posameznih incidentov z glasovnicami, o katerih poročajo iz različnih zveznih držav, ni nobenih dokazov, pravijo strokovnjaki. "Na sodobnih ameriških volitvah so goljufije volivcev skoraj nične," je povedal Lawrence Norden, direktor programa za volilne reforme na pravosodnem centru Brennan na univerzi v New Yorku. "Bolj verjetno je, da bo človeka udarila strela, kot da bo zagrešil goljufijo. Pa predpostavimo, zavoljo argumenta, da strela res udari. Celo v izjemnem primeru, da bi nekdo res poskusil storiti kaj takega, bi gapri tem ujeli," je dodal. Bolj kot goljufanje volivcev so zaskrbljujoče neveljavne glasovnice, poudarjajo strokovnjaki. Kot pojasnjuje David Becker, izvršni direktor Centra za volilne inovacije in raziskave, imajo glasovnice, ki so ročno izpolnjene, višjo stopnjo napak, in to je tisto, kar povzroča težave pri štetju glasov oz. lahko je lahko odločilno pri tesnem izidu.

Kdaj bo znan zmagovalec?

Težava, ki pa jo po mnenju analitikov zaradi glasovanja po pošti gre pričakovati, pa je, da zmagovalec volitev ne bo znan na volilni večer, pač pa bo trajalo več dni ali celo tednov, preden bo znan rezultat, saj štetje glasovnic po pošti traja dlje časa.

Posamezne zvezne države imajo namreč različna pravila, do kdaj oddane glasovnice so še veljavne ali do kdaj morajo prispeti po pošti, da se jih upošteva. V nekaterih državah so glasovnice veljavne tudi, če prispejo v dneh po volitvah, če je le iz znamke razvidno, da so bile oddane pred volitvami. In medtem ko nekatere države glasove po pošti lahko preštevajo sproti, v drugih – tudi Wisconsinu in Pensilvaniji, ki veljata za "pomembni bojišči" – to ni dovoljeno vse do volilnega dne. Številne glasovnice bi tako lahko prispele prepozno, razglasitev zmagovalca pa bi se po nekaterih napovedih lahko zavlekla do konca novembra. Eden od scenarijev, ki ga napovedujejo poznavalci, je t. i. "modri val", ko bi na koncu volilnega dne vodil Trump, glasovnice po pošti pa bi rezultat spremenile v prid Bidna.