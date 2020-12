V ZDA vsaj 200 bolnišnic ne more več sprejemati novih bolnikov

Biden si je zadal, da bi v prvih 100 dneh njegove vlade proti covidu-19 cepili najmanj 100 milijonov ljudi. Svetovalni odbor Uprave za hrano in zdravila (FDA) je v četrtek priporočil izdajo izrednega dovoljenja za uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, prihodnji eden pa bo odbor odločal o cepivu podjetja Moderna.

Osterholm je dejal, da bo prihodnje obdobje – od treh do šestih tednov – izjemno hudo glede okužb in smrti. Kasneje se sicer pandemija še ne bo nehala.

V sredo je dnevno število smrtnih žrtev zaradi covida-19 v ZDA prvič doslej preseglo 3000. Skupno je umrlo 3253 ljudi, kar je več, kot jih je umrlo v terorističnih napadih 11. septembra. V četrtek je bilo po ZDA že več kot 107.000 hospitaliziranih, zvezne države pa se z virusom borijo vsaka po svoje.

Guverner Virginije Ralph Northamje napovedal, da od ponedeljka pa do konca leta velja policijska ura od polnoči do pete ure zjutraj, že veljavno policijsko uro od 22. ure zvečer do petih zjutraj pa je guverner Ohia Mike DeWinev četrtek podaljšal do najmanj 2. januarja.

Newyorški guvernerAndrew Cuomo je v četrtek poročal, da je v sredo po državi umrlo 92 ljudi, hospitalizacije so narasle na 5146, od skoraj 200.000 testov pa je bilo 5,15 odstotka pozitivnih. V New Yorku so od izbruha pandemije marca doslej opravili 21 milijonov testov za novi koronavirus.