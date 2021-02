Ob hudem mrazu oblasti prebivalce pozivajo, naj varčujejo z elektriko

V Teksasu je bilo čez dan brez elektrike štiri milijone ljudi, redukcije pa so se zaradi preobremenjenosti sistema nadaljevale tudi čez noč. Izpadi elektrike so tam pogosti poleti v veliki vročini zaradi uporabe klimatskih naprav, nikoli doslej pa po vsej državi zaradi mraza.

Medtem ko je minus 39 stopinj v Chisholmu, kamor so se na prehodu v 20. stoletje množično selili Slovenci, in minus 26 stopinj v Sioux Fallsu v Severni Dakoti dokaj pogost pojav, so temperature pod ničlo v Houstonu in San Antoniu nekaj povsem nenavadnega. Zaradi mraza naj bi tam umrla najmanj dva človeka.

V Teksasu sta izredne razmere razglasila guverner Greg Abbott in na zvezni ravni tudi predsednik ZDA Joe Biden. V ponedeljek so zaradi snega, ledu in mraza zaprli še vse, kar ni bilo zaprto zaradi nacionalnega praznika dneva predsednika, ovirana pa je dostava cepiva proti covidu-19. Abbott je na pomoč poklical nacionalno gardo.

V enem od skladišč v Houstonu je zmanjkalo elektrike in ogroženih je bilo 8000 odmerkov cepiva. Oblasti so začele nujno iskati ljudi za cepljenje, potem ko so prebivalstvo ves dan opozarjali, naj ostanejo doma in se ne odpravljajo na ceste, ki niso splužene, ker enostavno ni opreme za to.