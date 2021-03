Ameriška nacionalna garda ostaja v Washingtonu

Ameriška nacionalna garda bo v Washingtonu ostala še dva meseca in pol, do 23. maja, vendar se bo število pripadnikov, ki varujejo Kapitol, zmanjšalo za približno polovico, in sicer na 2300, je v torek potrdil Pentagon.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je odobril prošnjo kongresne policije za podporo nacionalne garde pri varovanju Kapitola do 23. maja, je sporočil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. Nacionalno gardo so v Washington vpoklicali, potem ko so podporniki nekdanjega predsednika Donalda Trumpa 6. januarja med zasedanjem kongresa, ki je potrjeval izide novembrskih predsedniških volitev, vdrli v poslopje kongresa, v nasilju pa je umrlo pet ljudi. Ameriška nacionalna garda bo v Washingtonu ostala do 23. maja, a bodo število pripadnikov zmanjšali na 2300. FOTO: AP Odločitev, da pripadniki nacionalne garde ostanejo v Washingtonu, je bila sprejeta po temeljiti preučitvi prošnje kongresne policije in natančni preučiti njene pripravljenosti, so sporočili v Pentagonu. Kongresna policija je namreč Pentagon na začetku meseca uradno zaprosila, naj vojaki območje okrog kongresa varujejo še 60 dni po izteku zdajšnjega roka, ki poteče v petek, čeprav se številni kongresniki že pritožujejo nad podobo v Washingtonu, ki spominja na vojne razmere. Na dan inavguracije demokrata Josepha Bidna je bilo v Washingtonu predvsem okrog kongresa 26.000 pripadnikov nacionalne garde.