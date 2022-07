'Zdaj je jasno, da so Rim napadli piromani'

Požar je zajel del parka in več trgovin z rabljenimi avtomobili. Gasilci so danes sporočili, da je požar pod nadzorom. Iz previdnosti so evakuirali štiri zgradbe oziroma 130 družin. Ostalim okoliškim prebivalcem so svetovali, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih, naj ne odpirajo oken, zunaj pa naj nosijo maske.