Slovenska učiteljica smučanja svoje varovanke iz Afganistana pripeljala na varno

Po dnevih, ko so talibani streljali po tistih, ki so pritiskali na območje letališča, naj bi včeraj prav oni zavarovali okolico letališke zgradbe in spuščali skozi kontrolne točke vse, željne oditi. To so informacije, ki jih ima. "Bilo je zelo napeto, ni pa bilo nobene kritične situacije. Ta zadnja skupina je preživela najprej dva dni v avtobusu na poti na letališče. Potem so že šli domov, nato pa so še enkrat poskusili," še dodaja. Kljub težkim razmeram pravi, da so bili z dekleti ves čas v stiku, in zjutraj so se oglasile z evakuacijskega leta proti Katarju.

"Minule ure so bile zadnje, ko se je še dalo pomagati. Pred pol ure smo imeli zadnjo skupino na letalu," zjutraj pove utrujena Ana Tasić . Gre za učiteljico smučanja, ki je dekleta v Afganistanu več zim učila smučanja. Malo pred našim srečanjem je izvedela, da še ena noč, ko so s prijatelji vložili zadnje atome moči v pomoč še sedmim nekdanjim varovankam na poti na svobodo, ni bila zaman.

Ob izbruhu krize ni mogla le nemo gledati, odločila se je pomagati svojim varovankam

Ko je pred petimi leti učila smučanje v Švici, je tam spoznala afganistansko skupino, preko katere je odpotovala v Bamijan. "Ravno zadnjič sem gledala sliko iz mojega prvega leta in mislim, da je od celotne ekipe tam ostala ena, mogoče dve. Ena deklica me je klicala, da je njena teta rodila dvojčka v šotoru, in ne vem, v kakšnem stanju si, če na tri tisoč metrih rodiš dvojčke," pripoveduje Tasićeva. Rešene so večinoma namestili v Italiji, a žalost ostaja, saj je večina pripotovala brez svojih številčnih družin. Te se zdaj večinoma skrivajo v visokih gorah. In če jih tam trenutno pustijo pri miru talibani, pa je pot do meja, ki bi jih bilo treba prečkati ilegalno, dolga in nevarna.

Ko so se prek družbenih omrežij njeni prijatelji začeli povezovati z namenom pomoči, Ana ni oklevala. Iz Slovenije, kot pravi, sicer ni bilo toliko možnosti posredovanja kot iz drugih držav. A če je, kot pravi Tasićeva, ki je svoje dni pomagala tudi ljudem v begunskih taboriščih v Grčiji, zdaj glavni del naloge pod streho, pa se odpirajo nova vprašanja. Kako tistim, ki so ostali, pomagati preživeti zimo, in kako vsem, ki so jih rešili, pomagati zaživeti na svobodi.