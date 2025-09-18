Zdrahe v norveški kraljevi družini

Norveška kraljeva družina se tako kot britanska zadnje čase sooča s škandali in kljubovanjem odpadniških članov družine. Prestolonasledniku Haakonu glavobolov ne povzroča samo pastorek, sin iz prvega zakona soproge Mette-Marit, ki je uradno obtožen posilstev več žensk. Njegova kontroverzna sestra Märtha Louise, ki trdi, da je jasnovidka, in njen soprog, samooklicani šaman Durek Verrett. V dokumentarcu z naslovom Rebel Royal sta govorila, zakaj sta se ločila od kraljeve družine in jo celo posredno obtožila rasizma.