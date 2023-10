Zdravila in osnovne zdravstvene zaloge že na poti v Gazo

Po besedah prvega moža WHO so zaloge pripravljene za dostavo v Gazo, takoj ko bo vzpostavljen humanitarni dostop prek prehoda Rafa, edinega mejnega prehoda, ki povezuje Egipt in območje Gaze. Pomoč med drugim vključuje zdravila in medicinski material ter osnovne zdravstvene zaloge za potrebe 300.000 ljudi, so navedli pri WHO.

Izrael se je na napade Hamasa odzval z napadi in blokado območja Gaze. V spopadih je na obeh straneh doslej umrlo že približno 3000 ljudi. V napadih Hamasa je bilo ubitih okoli 1300 Izraelcev, povračilni ukrepi Izraela pa so med Palestinci zahtevali približno 1900 življenj. Ranjenih je bilo več tisoč ljudi.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile pred tednom dni, ko so pripadniki palestinskega gibanja Hamas napadli Izrael. V napadih je na izraelski strani umrlo več kot 1300 ljudi, v izraelskem odgovoru s silovitim bombardiranjem Gaze pa je bilo doslej ubitih več kot 1900 ljudi.

WHO je to sporočila po srečanju Ghebreyesusa z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem , na katerem sta govorila o humanitarni oskrbi Gaze. Na tem palestinskem ozemlju so humanitarne razmere vse težje.

Vrstijo se pozivi Izraelu k preklicu ukaza, med drugim so Združeni narodi opozorili, da v tako kratkem času ni mogoče evakuirati več kot milijona ljudi. Posvarili so pred uničujočimi humanitarnimi posledicami. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da bo na jug Gaze nemogoče evakuirati ogrožene bolnike, Unicef pa, da najvišjo ceno plačujejo otroci.

Egeland: Prisilno preseljevanje ljudi je vojni zločin

Jan Egeland, nekdanji norveški diplomat, ki je sodeloval pri sporazumu iz Osla in posredoval pri pogovorih med Palestinci in Izraelom, je v oddaji Today na radiu BBC Radio 4 povedal, da je izraelski ukaz za evakuacijo severne Gaze prisilno preseljevanje ljudi, kar se v skladu z Ženevsko konvencijo šteje za vojni zločin. Egeland, ki je zdaj generalni sekretar Norveškega sveta za begunce, je dodal, da je pod ruševinami "veliko otrok, ki jih nihče ne more izkopati. Več deset tisoč uničenih ali neprimernih stanovanjskih enot je in na tisoče ljudi, ki bežijo za življenje".

Egeland je za BBC poudaril, da Zahod še ni v celoti dojel obsega krize v Gazi. "Združeno kraljestvo, ZDA in EU so upravičeno rekli, da so z Izraelom v boju proti terorizmu. Upam, da niso dali zelene luči za uničenje milijona otrok."

Izrael in Egipt naj bi se strinjala z odhodom državljanov ZDA iz Gaze

Mejni prehod Rafa med Egiptom in območjem Gaze bo danes odprt med 12. in 17. uro po krajevnem času v skladu z dogovorom med izraelsko in egiptovsko vlado, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal ameriški uradnik, ki spremlja ameriškega državnega sekretarja Antonya Blinkna na njegovi turneji po Bližnjem vzhodu. Za zdaj ni jasno, ali bo Hamas, ki nadzoruje Gazo, ameriškim državljanom dovolil zapustiti ozemlje.

ZDA še nimajo potrditve, da je bil dogovor uresničen, "je pa bil namen odpreti" mejni prehod, je pojasnil ameriški uradnik.

Po njegovih besedah je Katar, ki ga je Blinken obiskal v petek, pritisnil na Hamas, s katerim vzdržuje tesne vezi, da bi omogočil odhod ljudi. Pojasnil je še, da je od 500 do 600 ameriških državljanov, ki so na območju Gaze, poizvedovalo o načinih, kako zapustiti to oblegano območje. Dejal je, da ne ve, ali so državljani drugih držav lahko zapustili območje.

Uradnik je že v petek povedal, da se ZDA dogovarjajo o možnosti, kako bi lahko odprli mejni prehod Rafa za tuje državljane, ki želijo zapustiti območje.

Savdska Arabija prekinila pogovore o normalizaciji odnosov z Izraelom

Do prekinitve pogovorov prihaja ravno v času obiska ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v Riadu, kamor je prišel v okviru turneje po šestih državah v regiji, ki jo je spodbudil izbruh spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas.