Zdravila s pretečenim rokom hranili kar v kleti, odpustili tri delavke

V reškem kliničnem centru (KBC) so zaradi nepravilnega shranjevanja zdravil, ki jim je potekel rok trajanja, odpustili predstavnico Oddelka za radioterapijo in onkologijo Ingrid Belac Lovasić, glavno medicinsko sestro na oddelku Vlasto Predovan in medicinsko sestro za oddelčno lekarno Dinko Milinković. Zdravila citostatik, ki zavirajo rast celic v organizmu in jih uporabljajo za zdravljenje rakavih obolenj, so bila spravljena v kleti KBC-ja. Po pravilniku bi morali zdravila nabavljati ciljno za posameznega bolnika. Neuporabljena zdravila pa bi bilo treba vrniti v bolnišnično lekarno in ustrezno shraniti - namesto tega so bila spravljena v razpadajoči kleti, poročajo hrvaški mediji.