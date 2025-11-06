Zdravila za prekomerno težke Američane bodo cenejša

Trump nadaljuje pogajanja s posameznimi farmacevtskimi podjetji za znižanje cen zdravil in njihovo vključitev v zvezni program zavarovanja upokojencev medicare, ki jih podjetja sprejemajo, da se izognejo carinam na uvoz zdravil, s katerimi grozi Trump, vlada pa jih nagradi tudi s pospešenim postopkom odobritve prodaje novih zdravil, poroča CNN.

"Eli Lilly in Novo Nordisk se zavezujeta, da bosta ameriškim bolnikom ponudila zdravili Zepbound in Wegovy po cenah za najbolj privilegirano državo," je dejal Trump. Povedal je, da bo to znižalo stroške obeh zdravil za tiste, ki so do njih upravičeni.

Zdravila za hujšanje trenutno v ZDA stanejo od 1000 do 1350 dolarjev na mesec, postopoma bi se pocenila na vsega 149 dolarjev.

Zdravila za hujšanje trenutno v ZDA stanejo od 1000 do 1350 dolarjev na mesec. Uvodoma naj bi se pocenila na 350 dolarjev, v dveh letih na 250 dolarjev in na koncu na 149 dolarjev na mesec. Znižane cene bodo v veljavi prihodnje leto, tisti, ki se želijo znebiti odvečne telesne teže po hitrem postopku brez diete in telovadbe, pa bodo informacije dobili na posebni Trumpovi spletni strani TrumpRx, ki še ne deluje.

Prejšnja vlada predsednika ZDA Joeja Bidna je želela sredstva za hujšanje vključiti v zdravila, ki jih krije program medicare, kjer podjetja morajo znižati cene, če želijo sodelovati v programu s 70 milijoni strank. Trumpova vlada je ta prizadevanja ustavila, ker naj bi bila zadeva predraga in se odločila za posamične dogovore s podjetji.

Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ima prekomerno telesno težo danes v ZDA več kot 40 odstotkov odraslih, kar pomeni okrog 100 milijonov ljudi.