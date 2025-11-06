Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zdravila za prekomerno težke Američane bodo cenejša

Washington, 06. 11. 2025 21.43 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal sporazume s farmacevtskima velikanoma Eli Lilly in Novo Nordisk o znižanju cen nekaterih priljubljenih zdravil za zniževanje telesne teže v zameno za oprostitev carin. Cena teh zdravil naj bi znašala 149 dolarjev na mesec, za upokojence pa bodo skoraj zastonj, je sporočil novinarjem v Beli hiši.

"Eli Lilly in Novo Nordisk se zavezujeta, da bosta ameriškim bolnikom ponudila zdravili Zepbound in Wegovy po cenah za najbolj privilegirano državo," je dejal Trump. Povedal je, da bo to znižalo stroške obeh zdravil za tiste, ki so do njih upravičeni.

Trump nadaljuje pogajanja s posameznimi farmacevtskimi podjetji za znižanje cen zdravil in njihovo vključitev v zvezni program zavarovanja upokojencev medicare, ki jih podjetja sprejemajo, da se izognejo carinam na uvoz zdravil, s katerimi grozi Trump, vlada pa jih nagradi tudi s pospešenim postopkom odobritve prodaje novih zdravil, poroča CNN.

Zdravila za hujšanje trenutno v ZDA stanejo od 1000 do 1350 dolarjev na mesec, postopoma bi se pocenila na vsega 149 dolarjev.
Zdravila za hujšanje trenutno v ZDA stanejo od 1000 do 1350 dolarjev na mesec, postopoma bi se pocenila na vsega 149 dolarjev. FOTO: Shutterstock

Zdravila za hujšanje trenutno v ZDA stanejo od 1000 do 1350 dolarjev na mesec. Uvodoma naj bi se pocenila na 350 dolarjev, v dveh letih na 250 dolarjev in na koncu na 149 dolarjev na mesec. Znižane cene bodo v veljavi prihodnje leto, tisti, ki se želijo znebiti odvečne telesne teže po hitrem postopku brez diete in telovadbe, pa bodo informacije dobili na posebni Trumpovi spletni strani TrumpRx, ki še ne deluje.

Prejšnja vlada predsednika ZDA Joeja Bidna je želela sredstva za hujšanje vključiti v zdravila, ki jih krije program medicare, kjer podjetja morajo znižati cene, če želijo sodelovati v programu s 70 milijoni strank. Trumpova vlada je ta prizadevanja ustavila, ker naj bi bila zadeva predraga in se odločila za posamične dogovore s podjetji.

Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ima prekomerno telesno težo danes v ZDA več kot 40 odstotkov odraslih, kar pomeni okrog 100 milijonov ljudi.

zdravila za hujšanje Donald Trump cene zdravil ZDA debelost
Naslednji članek

V Londonu in Berlinu aretacije v povezavi s Hamasom, na Dunaju našli orožje

SORODNI ČLANKI

Trump nadaljuje s 'pozlatitvijo' Bele hiše: nov napis pred Ovalno pisarno

Trumpove carine: skeptični vrhovni sodniki poslušali argumente za in proti

Na poti cenejša zdravila proti debelosti: Ozempic 2026 ob patent

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330