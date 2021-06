Zdravilo, ki naj bi zmanjšalo možnost za vrnitev raka dojke za 42 odstotkov

Eno leto je 1836 bolnikov dobivalo bodisi zdravilo bodisi placebo. Rezultati raziskave so pokazali, da se je pri tistih, ki so prejemali zdravilo, tveganje za vrnitev raka zmanjšala za 42 odstotkov. Po povprečno dveh letih in pol je bilo brez raka še vedno kar 85,9 odstotka bolnikov. Pri tisti, ki so prejemali placebo, pa se v enakem časovnem obdobju rak ni pojavil pri 77,1 odstotka.

Medtem je bilo 87,5 odstotka bolnikov, ki so bili zdravljeni z olaparibom, ki so imeli raka, ki se je razširil na druge dele telesa, brez bolezni. Pri tistih, ki so prejemali placebo, je ta odstotek znašal 80,4. Vse to je pokazalo 43-odstotni splošni padec tveganja za širjenje raka.

Do zdaj se je zdravilo olaparib uporabljalo le za zdravljenje napredovanega raka. Študija pa je pokazala, da je zdravilo učinkovito že v zgodnji fazi, pravijo raziskovalci. Pri študiji je sodeloval tudi londonski Inštitut za raziskave raka (ICR), rezultati pa so bili objavljeni v The New England Journal of Medicine.

Na ICR so pojasnili, da bi olaparib lahko "zmanjšal tveganje za ponovitev ali metastaze pri ženskah s podedovanimi oblikami zgodnjega raka dojke z visokim tveganjem",kar bi posledično "lahko privedlo tudi do tega, da bi se ozdravilo več bolnic."Profesor onkologije na vodstvenem odboru ICR Andrew Tutt je dejal, da so bili nad rezultati študije navdušeni: "Ženske z zgodnjim stadijem raka dojke, ki so podedovale mutacije BRCA1 ali BRCA2, običajno diagnosticirajo v mlajših letih. Do zdaj ni bilo nobenega zdravljenja, ki bi posebej usmerjalo edinstveno biologijo teh vrst raka, da bi zmanjšalo stopnjo ponovitve, razen začetnih zdravljenj, kot so kirurgija, hormonsko zdravljenje, radioterapija in kemoterapija."