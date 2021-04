Zdravilo za astmo, novo upanje za bolnike s covidom-19

Steroid, ki se pogosto uporablja v inhalatorjih za astmatike, bi lahko pomagal preprečiti hujše simptome covida-19 pri odraslih. Kot izhaja iz raziskave, objavljene v znanstveni reviji Lancet, bi se lahko to razširjeno zdravilo izkazalo kot učinkovito pri zdravljenju covida-19 že v zgodnji fazi. K raziskavi so strokovnjake vzpodbudila poročila o zelo nizkem deležu bolnikov s kroničnimi respiratornimi boleznimi med hospitaliziranimi covidnimi bolniki.

Raziskovalci z univerze v Oxfordu so ugotovili, da je bila pri bolnikih, ki so jemali antiastmatik budezonid, ko so se pri njih pojavili prvi simptomi covida-19, verjetnost hujšega poteka te bolezni, ki bi sicer terjal hospitalizacijo ali celo intenzivno nego, manjša. Obdobje okrevanja je bilo krajše, manjša je bila tudi verjetnost trdovratnejših simptomov in vročine, poroča nemški Deutsche Welle.

Budezonid, ki ga vsebujejo nekatera zdravila za astmo, je široko dostopno, cenovno ugodno in relativno varno zdravilo, ki bi ga lahko zdravniki predpisali že v najzgodnejši fazi covida-19.

Povod za raziskavo: nizek delež bolnikov s kroničnimi respiratornimi boleznimi med hospitaliziranimi covidnimi bolniki K raziskavi so strokovnjake vzpodbudila poročila o zelo nizkem deležu bolnikov s kroničnimi respiratornimi boleznimi med hospitaliziranimi covidnimi bolniki. Zato so postavili hipotezo, da je razlog za to široka uporaba inhalacijskih glukokortikoidov – gre za vrsto kortikosteroidov – pri teh ljudeh. Naključno testiranje je zajelo 146 odraslih v obdobju sedmih dni po nastopu milih simptomov covida-19. Polovica jih je vdihovala budezonid dvakrat dnevno, dokler simptomi niso izginili, druga polovica pa je prejemala običajno nego, odvisno od njihove starosti, spola in obstoječih bolezni. V prvi polovici je le ena oseba potrebovala nujno medicinsko oskrbo, v drugi polovici je bilo takih deset oseb. Zaradi drugega protikoronskega zaprtja v Veliki Britaniji in drugih razlogov so morali nato testiranje predčasno zaključiti, a neodvisna statistična ocena je pokazala, da naj bi vključitev nadaljnjih udeležencev ne vplivala na sam izid raziskave.

Steroid, ki se pogosto uporablja v inhalatorjih za astmatike, bi lahko pomagal preprečiti hujše simptome covida-19 pri odraslih.

Ugotovitve bi lahko pripomogle k zmanjšanju pritiska na bolnišnice v času pandemije Kot je izpostavila ena od avtoric raziskave, profesorica respiratorne medicine na oxfordski univerzi Mona Bafadhel, so njihove ugotovitve posebej pomembne zato, ker bi lahko bistveno pripomogle k zmanjšanju pritiska na bolnišnice v času pandemije. Budezonid je namreč široko dostopno, cenovno ugodno in relativno varno zdravilo, ki bi ga lahko zdravniki predpisali že v najzgodnejši fazi covida-19. Po oceni strokovnjakov obstaja sicer precejšnja biološka verjetnost, da lahko kortikosteroidi – mednje denimo spada deksametazon, ki ga že uporabljajo pri hospitaliziranih bolnikih s covidom-19, saj naj bi zaviral vnetje, povezano s hujšim potekom te bolezni – dejansko pomagajo. Budezonid verjetno deluje podobno, a morda bolj lokalizirano. Študije in laboratorijski testi so že nakazali, da uporaba inhalacijskih steroidov pri ljudeh z astmo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo zavira celični receptor, ki omogoča vdor virusa SARS-CoV-2 v pljuča, in morda tudi preprečuje razmnoževanje virusa, še poroča Deutsche Welle.