Teksaško sodišče razpravlja o preklicu odobritve tablete za splav

Tableto mifepriston lahko pacientke vzamejo doma in se uporablja pri več kot polovici prekinitev nosečnosti v ZDA. Razpravo o dostopnosti zdravila je sprožila tožba, ki jo je vložila skupina v Teksasu, ki nasprotuje pravici do splava. O zadevi bo odločal sodnik Matthew Kacsmaryk, ki ga je imenoval nekdanji predsednik ZDA Donald Trump.

Teksaška skupina Alliance for Hippocratic Medicine v tožbi trdi, da varnost zdravila ni bila nikoli ustrezno preučena in da je ameriška uprava za varno hrano in zdravila (FDA) temu zdravilu podala odobritev brez ustreznih testiranj.

Na tožbo so se že odzvali v kabinetu ameriškega predsednika Joeja Bidna. Zatrdili so, da je zdravilo prestalo znanstvene raziskave in da odobritev zdravila za uporabo ni vprašljiva. Pred zveznim sodiščem v Amarillu pričakujejo proteste.

Če bo sodnik Kacsmaryk odločil, da je bila odobritev zdravila neustrezna, bi se prodaja zdravila lahko ustavila. Na trgu bi sicer ostalo še eno zdravilo, ki se uporablja za povzročitev splava, in sicer misoprostol, ki pa se uporablja predvsem v državah, kjer je mifepriston prepovedan, vendar je drugo zdravilo manj učinkovito.

Medtem pa je dvanajst zveznih držav pod vodstvom demokratov, med njimi Washington, Arizona, Kolorado, Delaware in Connecticut, proti FDA vložilo ločeno tožbo, s katero želijo dostop do mifepristona olajšati. V svoji tožbi trdijo, da so sedanji predpisi agencije FDA v zvezi z zdravilom "obremenjujoči, škodljivi in nepotrebni".