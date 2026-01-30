Mali Liam v priporu z visoko vročino sprašuje po mami

Deček in njegov oče sta pridržana v družinskem centru za priseljence v mestu Dilley v Teksasu, čeprav je oče v državo vstopil zakonito in nima kazenske preteklosti. Zvezni sodnik je medtem začasno ustavil njuno deportacijo. Odvetniki in zagovorniki človekovih pravic opozarjajo na zelo slabe razmere v centru: neustrezno hrano, onesnaženo vodo, neprimerno ravnanje osebja ter pomanjkanje ustrezne zdravstvene oskrbe.

Po besedah ravnateljice šole Liama Conjea Ramose se je zdravstveno stanje petletnika v pridržanju poslabšalo. Kot poroča Huffpost, ima vročino, prebavne težave in noče jesti, njegova mati pa je zaradi razmer v centru povsem obupana. Poudarila je, da je hrana slabe kakovosti, zaradi česar otrok bruha in se pritožuje zaradi bolečin v želodcu.

Otroško formulo naj bi po informacijah Huffposta mešali z pokvarjeno vodo, hrana pa naj bi vsebovala žuželke.

Center je obiskal tudi kongresnik Joaquin Castro, ki se je srečal z dečkom in njegovim očetom ter javno zahteval njuno izpustitev.

Na sredini novinarski konferenci je povedal, da je bil Liam videti zelo izčrpan in brez energije. Po besedah njegovega očeta večino časa spi, pogosto sprašuje po mami, drugih družinskih članih in sošolcih ter pove, da si želi nazaj v šolo, poroča The Independent. Omenil je tudi, da deček pogreša svoje osebne stvari, med drugim nahrbtnik in kapo, ki ju je imel pri sebi v Minnesoti, ko so ga pridržali.