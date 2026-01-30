Naslovnica
Tujina

Mali Liam v priporu z visoko vročino sprašuje po mami

Dilley, 30. 01. 2026 11.15 pred 2 urama 2 min branja 16

Avtor:
L.M.
Liam Conejo Ramos

Zdravstveno stanje petletnega Liama Conjea Ramosa v teksaškem centru za priseljence se je precej poslabšalo. Deček ima vročino, težave z želodcem in ne je, mati pa je zaradi izpostavljenosti gnili vodi in slabi hrani zelo zaskrbljena za njegovo življenje.

Po besedah ravnateljice šole Liama Conjea Ramose se je zdravstveno stanje petletnika v pridržanju poslabšalo. Kot poroča Huffpost, ima vročino, prebavne težave in noče jesti, njegova mati pa je zaradi razmer v centru povsem obupana. Poudarila je, da je hrana slabe kakovosti, zaradi česar otrok bruha in se pritožuje zaradi bolečin v želodcu.

Deček in njegov oče sta pridržana v družinskem centru za priseljence v mestu Dilley v Teksasu, čeprav je oče v državo vstopil zakonito in nima kazenske preteklosti. Zvezni sodnik je medtem začasno ustavil njuno deportacijo. Odvetniki in zagovorniki človekovih pravic opozarjajo na zelo slabe razmere v centru: neustrezno hrano, onesnaženo vodo, neprimerno ravnanje osebja ter pomanjkanje ustrezne zdravstvene oskrbe.

Joaquin Castro z Liamom in njegovim očetom
Joaquin Castro z Liamom in njegovim očetom
FOTO: AP

Otroško formulo naj bi po informacijah Huffposta mešali z pokvarjeno vodo, hrana pa naj bi vsebovala žuželke.

Center je obiskal tudi kongresnik Joaquin Castro, ki se je srečal z dečkom in njegovim očetom ter javno zahteval njuno izpustitev. 

Na sredini novinarski konferenci je povedal, da je bil Liam videti zelo izčrpan in brez energije. Po besedah njegovega očeta večino časa spi, pogosto sprašuje po mami, drugih družinskih članih in sošolcih ter pove, da si želi nazaj v šolo, poroča The Independent. Omenil je tudi, da deček pogreša svoje osebne stvari, med drugim nahrbtnik in kapo, ki ju je imel pri sebi v Minnesoti, ko so ga pridržali.

Liam Conejo Ramos migrantski center Teksas ICE otroci zdravstvene težave

Lovljenje bogatašev v Dolomitih, Slovenci letos s sivo barvo

Novo upanje: prelomna študija v zdravljenju raka trebušne slinavke

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
30. 01. 2026 13.22
ZDA so odlične za ljudi z 2 desnima rokama, oz. za ljudi, ki znajo uporabljati možgane in dobro delati in kaj doprinesti družbi. Le-taki so za svoj trud bogato poplačani. Enako je povsod po svetu. Povsod po svetu pa je tudi enak problem, ko bi hoteli biti levoroki delomrzneži enako plačani, kot prej omenjeni. Pri nas je popolnoma enako, tisti s, seveda ČE, končano o. š., so, NORMALNO, na minimalcu in se pridušajo. Kdaj bo slednjim jasno, da nikoli ne bodo živeli tako, kot prej omenjeni, pač te "pravice" ni. Vem, polno bo minusarjev, saj se točno ve, kdo večinoma tu gor komentira, kdo ima časa na pretek, namesto, da bi še 1 šiht kje delali .
Odgovori
0 0
Geniusslo
30. 01. 2026 13.16
Gnilo vodo? Vam spet Google translate prevaja?
Odgovori
0 0
Kuku456
30. 01. 2026 13.11
♥️🧚‍♀️
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
30. 01. 2026 12.57
Ali ima zdravniško skrb in zdravila? Če nima, je namenjen žrtvovanju, ki bo sprožilo nov val nasilja, nerede, na kar bo Trump odgovoril z vojsko, predvidevam.
Odgovori
-1
0 1
anatomija
30. 01. 2026 12.51
vse bolj je jasno , da Putin svoj dejanja kopira od malarja Adolfa , Trump pa od Putina
Odgovori
-2
1 3
borjac
30. 01. 2026 12.38
Taborišča sm..rti v Teksasu , kako mučiti otroke do smrti pa se je Trump naučil od Netanjahuja , on je v Gazi napravil doktorat , kako moriti otroke z lakoto.
Odgovori
-1
3 4
Gologuzanac
30. 01. 2026 12.25
Upam, da berejo tole migranti in ne bodo vec migriral v ZDA ,temvec ostali tam kjer so ,kamor spadajo . Ne more severni medved ziveti v Afriki .....
Odgovori
+4
8 4
ZMERNI DESNIČAR
30. 01. 2026 12.28
lahko v živalskih vrtih
Odgovori
+3
3 0
Gologuzanac
30. 01. 2026 12.23
Priseljenci, zaradi vas trpijo vasi otroci . Mogli bi ostat tam kamor spadate .
Odgovori
+6
9 3
SDS_je_poden
30. 01. 2026 12.01
Gnilobe ameriške!
Odgovori
-5
4 9
Big M
30. 01. 2026 12.50
Kolko teh otrok in družin imaš doma?
Odgovori
+2
3 1
ZMERNI DESNIČAR
30. 01. 2026 11.57
Pa so doživeli ameriške sanje plačljivo zdravstvo, nizki standardi pa gnilo vodo sicer nevem kako bi lahko voda zgnila ampak dobro.... Če pa še dozdej niso ugotovili amerika ni ravno najbolj prijazna niti do svojih tako, da nevem a so pričakovali EU standarde ko migrante nastanujemo v 5* hotelih..
Odgovori
+7
7 0
patogen
30. 01. 2026 11.43
Če laže levičar, laže v obrambi civilizacijskih pridobitev. Luka Mesec.
Odgovori
-1
6 7
Darko32
30. 01. 2026 11.50
Kaj bežiš od teme. To je dejanska slika kavbojcev in ta primer pove vse za naslednjih 50 let naprej. Zato ne mešati teme, kjer je debata o vsebini članka in ne neke tvoje fore.
Odgovori
+0
3 3
Darko32
30. 01. 2026 11.24
NO potem pa kavbojc druge uči manir in nevem kaj še vse. Tukaj pa vidimo, d aima v koncentracijskem taborišču zaprte tudi otroke 5 let stare. Potem pa ti bizgeci hočejo druge učiti demokracije in človekovih pravic in osnovnega dostojanstva. Ta primer je pogrom za Ameriko na celi črti. Sedaj bodo ljudje še v večji meri izvajali tihe bojkote njihove robe. Tako, da se postavlja tudi vprašanje varnosti njihove opreme in izdelkov.
Odgovori
+2
6 4
bibaleze
