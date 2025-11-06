Zdravje stavkajoče mame se slabša, a v boju vztraja: 'Hvala, moji Srbiji'

"Šibka sem, imunost mi pada, ampak vse bo v redu." Tako je na peti dan gladovne stavke dejala Dijana Hrka, ki je pred dobrim letom dni pod nadstreškom novosadske železniške postaje izgubila sina. Podpornikom se opravičuje, ker jih zaradi slabšanja zdravja ne more objeti, a kljub temu nadaljuje svoj boj. Zahvalo je namenila tudi "njeni Srbiji", ki jo v bitki podpira.

Mama pokojnega Stefana, ki je novembra lani umrl pod nadstreškom železniške postaje v Novem Sadu, Dijana Hrka gladovno stavka že peti dan. Kot poročajo srbski mediji, ji je v tem času padla imunost, je prehlajena in hripava, a kljub temu vztraja pred srbsko vlado. "Šibka sem, imunost mi pada, ampak vse bo v redu. Opravičujem se, da jih ne morem objeti in poljubiti, dokler vse to ne mine. Ampak moja imunost si bo opomogla in vse bo v redu," je dejala in se zbranim zahvalila za izkazano podporo.

Dijana Hrka FOTO: Profimedia

V Beogradu sta sicer v sredo potekala dva shoda - shod državljanov, ki podpirajo Hrkovo, in shod podpornikov stranke SNS v Ćacilendu, na katerem so se po poročanju Nove.rs zbrani znova norčevali iz stavkajoče mame. Srbsko ministrstvo za notranje zadeve trdi, da se je shoda SNS v Ćacilendu udeležilo 47.500 ljudi, shoda v podporo Hrkovi pa nekaj več kot 2000. Vendar pa protestnica ocenjuje, da je bilo v resnici ravno obratno. "Spodaj je bilo komaj 2000 ljudi, ki so se nam kot vedno skušali približati. Vendar pa lahko pohvalim policijo in žandarmerijo, ki so jim to preprečili," je dejala.

Dijana Hrka s protestniki FOTO: AP