Zdravje stavkajoče mame se slabša, a v boju vztraja: 'Hvala, moji Srbiji'

Mama pokojnega Stefana, ki je novembra lani umrl pod nadstreškom železniške postaje v Novem Sadu, Dijana Hrka gladovno stavka že peti dan. Kot poročajo srbski mediji, ji je v tem času padla imunost, je prehlajena in hripava, a kljub temu vztraja pred srbsko vlado.
"Šibka sem, imunost mi pada, ampak vse bo v redu. Opravičujem se, da jih ne morem objeti in poljubiti, dokler vse to ne mine. Ampak moja imunost si bo opomogla in vse bo v redu," je dejala in se zbranim zahvalila za izkazano podporo.
V Beogradu sta sicer v sredo potekala dva shoda - shod državljanov, ki podpirajo Hrkovo, in shod podpornikov stranke SNS v Ćacilendu, na katerem so se po poročanju Nove.rs zbrani znova norčevali iz stavkajoče mame.
Srbsko ministrstvo za notranje zadeve trdi, da se je shoda SNS v Ćacilendu udeležilo 47.500 ljudi, shoda v podporo Hrkovi pa nekaj več kot 2000. Vendar pa protestnica ocenjuje, da je bilo v resnici ravno obratno. "Spodaj je bilo komaj 2000 ljudi, ki so se nam kot vedno skušali približati. Vendar pa lahko pohvalim policijo in žandarmerijo, ki so jim to preprečili," je dejala.
Na shodu v Ćacilendu so spregovorili Miloš Vučević, Ana Brnabić in Miloš Pavlović ter Hrkovo pozvali, naj konča gladovno stavko, ta pa jim odgovarja: "Kdo je Miloš Pavlović, da bi karkoli komentiral? Vučeviću sem dejala, naj pride pred me in mi reče, naj končam gladovno stavko."
"Eno leto sem čakala, a naredili niso ničesar. Edino, kar so naredili, je to, da so aretirali nedolžne otroke," je dodala. Tudi sinoči je bilo aretiranih več študentov in aktivistov. Hrkova se je ob tem zahvalila "njeni Srbiji in otrokom" (op. p. študentom), ki jo podpirajo. Spremljajo pa jo tudi vojni veterani, ki jo v bližini parlamenta ves čas varujejo.
