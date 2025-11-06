Svetli način
Tujina

Zdravje stavkajoče mame se slabša, a v boju vztraja: 'Hvala, moji Srbiji'

Beograd, 06. 11. 2025 13.02 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
10

"Šibka sem, imunost mi pada, ampak vse bo v redu." Tako je na peti dan gladovne stavke dejala Dijana Hrka, ki je pred dobrim letom dni pod nadstreškom novosadske železniške postaje izgubila sina. Podpornikom se opravičuje, ker jih zaradi slabšanja zdravja ne more objeti, a kljub temu nadaljuje svoj boj. Zahvalo je namenila tudi "njeni Srbiji", ki jo v bitki podpira.

Mama pokojnega Stefana, ki je novembra lani umrl pod nadstreškom železniške postaje v Novem Sadu, Dijana Hrka gladovno stavka že peti dan. Kot poročajo srbski mediji, ji je v tem času padla imunost, je prehlajena in hripava, a kljub temu vztraja pred srbsko vlado.

"Šibka sem, imunost mi pada, ampak vse bo v redu. Opravičujem se, da jih ne morem objeti in poljubiti, dokler vse to ne mine. Ampak moja imunost si bo opomogla in vse bo v redu," je dejala in se zbranim zahvalila za izkazano podporo.

Dijana Hrka
Dijana Hrka FOTO: Profimedia

V Beogradu sta sicer v sredo potekala dva shoda - shod državljanov, ki podpirajo Hrkovo, in shod podpornikov stranke SNS v Ćacilendu, na katerem so se po poročanju Nove.rs zbrani znova norčevali iz stavkajoče mame.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve trdi, da se je shoda SNS v Ćacilendu udeležilo 47.500 ljudi, shoda v podporo Hrkovi pa nekaj več kot 2000. Vendar pa protestnica ocenjuje, da je bilo v resnici ravno obratno. "Spodaj je bilo komaj 2000 ljudi, ki so se nam kot vedno skušali približati. Vendar pa lahko pohvalim policijo in žandarmerijo, ki so jim to preprečili," je dejala.

Dijana Hrka s protestniki
Dijana Hrka s protestniki FOTO: AP

Na shodu v Ćacilendu so spregovorili Miloš Vučević, Ana Brnabić in Miloš Pavlović ter Hrkovo pozvali, naj konča gladovno stavko, ta pa jim odgovarja: "Kdo je Miloš Pavlović, da bi karkoli komentiral? Vučeviću sem dejala, naj pride pred me in mi reče, naj končam gladovno stavko."

"Eno leto sem čakala, a naredili niso ničesar. Edino, kar so naredili, je to, da so aretirali nedolžne otroke," je dodala. Tudi sinoči je bilo aretiranih več študentov in aktivistov. Hrkova se je ob tem zahvalila "njeni Srbiji in otrokom" (op. p. študentom), ki jo podpirajo. Spremljajo pa jo tudi vojni veterani, ki jo v bližini parlamenta ves čas varujejo.

srbija dijana hrka novi sad nadstrešek gladovna stavka
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sil Ka 1
06. 11. 2025 14.21
Namesto 16 jih bo 17 in kaj potem?
ODGOVORI
0 0
Verus
06. 11. 2025 14.17
+2
Eno LOGIČNO vprašanje. Prosim odgovor, ki mi bo v pomoč razumeti, ker z žaljivko, ki sledi, še vedno ne bom razumel. Zato se postavite v vlogo učitelja in mi odgovorite kot nevednemu: PRIMER: Jaz imam podjetje in naredim nadstrešek. Nadstrešek pade in tragično poškoduje 20 mojih (ne tujih) sorodnikov. Kako je Pirc-Musarjeva kriva? Prosim, da si pomagate s chat GPT preden se usuje plaz žaljivk. Resnično me zanima odgovor, ne preprir.
ODGOVORI
2 0
Peni Stojanović
06. 11. 2025 14.17
+2
b4ba blentaba
ODGOVORI
2 0
Vrana in vrabček
06. 11. 2025 14.14
+3
Peti dan gladovno stavka in že je na robu smrti....dajte nehati pisati bedarije.
ODGOVORI
3 0
Wrako
06. 11. 2025 14.21
da te vidim 5dni brez vode…
ODGOVORI
0 0
cirenij
06. 11. 2025 14.13
+1
Če bi tale mama toliko žalovala za sinom, se ne bi toliko medijsko izpostavljala. Sicer pa sem imel post 36 dni, pa hodil, se vozil s kolesom in se zelo dobro počutil.Dobro za zdravje. Dobro počutje, krvna slika b.p. Edino veliko kilogramov se je sklensalo.
ODGOVORI
2 1
Petur
06. 11. 2025 14.09
+4
in kaj doseže s samouničevanjem?
ODGOVORI
4 0
proofreader
06. 11. 2025 14.07
+7
Je kdo kdaj kaj dosegel z gladovno stavko?
ODGOVORI
7 0
Roadkill
06. 11. 2025 14.01
-5
Tale gospa pa je Vučičeva nočna mora verjetno
ODGOVORI
2 7
Colgate
06. 11. 2025 14.15
@roadkill uh, sigurno
ODGOVORI
0 0
rogla
06. 11. 2025 13.58
+2
Gladovna stavka - empatije ni več.
ODGOVORI
4 2
royayers
06. 11. 2025 13.56
+5
srbija, parodija od države
ODGOVORI
7 2
ISSN 1581-3711
