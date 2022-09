Zdravnica ameriške vojske in njena žena obtoženi vohunjenja za Rusijo

Par je obtožen zarote in razkritja določenih zdravstvenih informacij, piše v obtožnici, vloženi na sodišču v Baltimoru v Marylandu, ki so jo v četrtek po njuni aretaciji razkrili. Tožilci so dejali, da je par želel pomagati ruski vladi pridobiti vpogled v zdravstveno stanje posameznikov, povezanih z ameriško vlado in vojsko. Obtožnica navaja, da je 39-letna majorka Henry nameravala uporabiti svoje varnostno dovoljenje za dostop do zasebnih zdravstvenih kartotek iz bolnišnice v Fort Braggu, veliki vojaški bazi, kjer je delala.

36-letna zdravnica Gabrielian pa je obtožena, da je nameravala deliti informacije iz kraja, kjer je delala, domnevno iz bolnišnice Johns Hopkins v Baltimoru. Pomoč naj bi ruskemu veleposlaništvu v Washingtonu ponudila že pred nekaj meseci, po ruski invaziji na Ukrajino. Sredi avgusta je k njej pristopila oseba, ki je trdila, da dela za rusko veleposlaništvo, v resnici pa je bila agent FBI. Obtožnica pravi, da je med srečanjem agentu povedala, da jo je domoljubje do Rusije motiviralo, da je Rusiji ponudila kakršno koli pomoč, četudi bi to pomenilo, da bi bila odpuščena ali šla v zapor. Ponudila je tudi, da v zaroto vključi svojo ženo, in agentu povedala, da ima žena dostop do zdravstvenih informacij v vojaški bazi in vpogled v to, kako ZDA usposabljajo vojsko za zagotavljanje pomoči Ukrajini.

Na drugem sestanku pozneje istega dne naj bi majorka Henry povedala agentu, da je tudi ona predana Rusiji in razmišlja o tem, da bi se prostovoljno pridružila ruski vojski. Očitno je rekla, da ima zadržke glede kršitve zakona o prenosljivosti in odgovornosti zdravstvenega zavarovanja (HIPAA), za kar je bil par obtožen. Toda Gabrielianova menda ni imela takih pomislekov in je konec avgusta predala nekaj informacij.

Obtožnica nakazuje, da je par nameraval predati zdravstveno kartoteko, da bi dokazal svojo pripravljenost pomagati Rusom in stopnjo dostopa do tajnih informacij. Gabrielianova je tudi obtožena, da je agentu povedala, da lahko njena žena deli informacije o tem, kako ameriška vojska ustanavlja vojaške bolnišnice v vojnih razmerah, in o prejšnjem usposabljanju, ki so ga ZDA izvajale za ukrajinsko vojsko. Če bosta obtoženi obsojeni, jima grozi največ pet let zapora za zaroto in 10 let za vsako točko razkritja zdravstvenih informacij.

Majorka Henry je bila prva znana aktivna častnica ameriške vojske, ki je razkrila, da je transspolna, potem ko ji je vojska leta 2015 izdala dovoljenje za uradno spremembo imena in spola, istega leta, ko se je par poročil.