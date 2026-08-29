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Zdravnica objavila Mladića, zahtevajo njeno takojšnjo odpoved

Sarajevo, 29. 08. 2026 18.07 pred 50 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Ratko Mladić

Objava zdravnice, zaposlene v zdravstvenem domu v Tomislavgradu v Bosni in Hercegovini, je sprožila burne odzive. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo pravnomočno obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića in ji dodala sporočilo zahvale. Lokalni odbor HDZ BiH zdaj od vodstva zdravstvenega doma zahteva njeno takojšnjo odpoved in ugotavljanje odgovornosti vodstva ustanove.

Direktorica zdravstvenega doma se je od objave jasno distancirala, vendar opozarja, da mora delodajalec pred morebitnimi ukrepi ugotoviti vse okoliščine primera.

Mladić je bil pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo oziroma njegovim naslednikom pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti ter vojnih zločinov med vojno v Bosni in Hercegovini.

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Objava je hitro sprožila ostre odzive, med prvimi pa se je oglasil občinski odbor HDZ BiH Tomislavgrad. V HDZ BiH Tomislavgrad so objavo označili za dejanje, ki predstavlja "globoko žalitev" žrtev vojne in veteranov.

Menijo tudi, da gre za poseg v dostojanstvo pacientov in državljanov, ki financirajo javno zdravstveno ustanovo, v kateri je zdravnica zaposlena.

Posebej problematično se jim zdi, da je takšno vsebino objavila zdravstvena delavka, zaposlena v javnem zavodu. "Javne institucije ne smejo biti prostor za poveličevanje vojnih zločincev," so poudarili.

Mediji poročajo, da od vodstva zdravstvenega doma zato ne zahtevajo samo ukrepanja proti zdravnici, temveč tudi ugotavljanje odgovornosti direktorice in uprave ustanove.

Na polemiko se je odzvala direktorica, ki je poudarila, da ustanova obsoja vsakršno ravnanje, s katerim se spodbujajo sovraštvo, nestrpnost ali poveličevanje vojnih zločinov. Je pa primer v veliki meri odprl vprašanje, kje se konča zasebno izražanje zaposlenega in začne odgovornost in pristojnost njegovega delodajalca?

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
29. 08. 2026 19.24
Zanemarljivo. Tito še zmeraj straši po celi Sloveniji. In?
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0 0
Ananas3456
29. 08. 2026 19.09
Pri nas noben ki poveličije Kidriča in Mačka še ni odstopil
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+0
1 1
Valkidžija
29. 08. 2026 19.19
Res v Rogaški slatini kip kidriča še kar kazi zdraviliški park.
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+0
1 1
travc
29. 08. 2026 18.50
Nobeni niso v vojni kaj prida.Takoj se pokažejo.
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2 0
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