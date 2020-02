Zdravnik, ki je v Vuhanu opozoril na virus, a so ga oblasti utišale, umrl

Kitajski zdravnik, ki je na začetek izbruha novega koronavirusa opozoril svoje prijatelje in kolege zdravnike, a so ga oblasti utišale in obtožile širjenja napačnih informacij, je po poročanju tujih medijev umrl. Število okuženih medtem še vedno narašča, nov primer so potrdili tudi v Veliki Britaniji. Pacient se z virusom ni okužil na Kitajskem, temveč v neimenovani drugi azijski državi.

Število pacientov, ki je na Kitajskem umrlo za posledicami novega koronavirusa, se je povzpelo na 565. Okuženih je trenutno 28.088 ljudi. Deset novih primerov okužbe so potrdili na Japonskem,in sicer na ladji za križarjenje, ki je v karanteni ob japonski obali.Testi na več kot 3700 potnikih in članih posadke še potekajo, skupno pa so do zdaj potrdili 20 okužb s koronavirusom. 428 potnikov na krovu ladje je Američanov, med 20 okuženi pa so trije ameriški državljani. Global Times medtem poroča, da je v Vuhanu za posledicami okužbe s koronavirusom umrl zdravnikLi Venlieng, ki je bil med prvimi, ki so opozorili na izbruh novega virusa na tržnici divjih živali v Vuhanu. A v le nekaj urah so njegova opozorila postala viralna, policija v Vuhanu pa je zdravnika hitro obtožila širjenja napačnih informacij.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Venlianga so za nekaj časa priprli, nato pa se je vrnil v bolnišnico, kjer je nekaj dni kasneje zdravil bolnika s koronavirusom. Že naslednji dan je dobil vročino, nato pa se mu je stanje tako poslabšalo, da so ga sprejeli na oddelek intenzivne nege. V Veliki Britaniji so danes potrdili tretji primer koronavirusa v državi. Pacientu so diagnozo postavili v Brightonu, a so ga že prepeljali v londonsko bolnišnico. Po pisanju britanskih medijev, se pacient z virusom ni okužil na Kitajskem ali v Veliki Britaniji, temveč v drugi azijski državi. V kateri, bo znano še danes.

Število okuženih z virusom še vedno narašča. FOTO: AP

Največ primerov okužbe s koronavirusom je sicer potrjenih na Japonskem (45), sledijo Singapur (28), Tajska (25), Hongkong (24) in Južna Koreja (23). Dva preostala potrjena primera v Veliki Britaniji sta kitajski študent in njegova mati. Kitajski People's Daily medtem poroča, da kitajski znanstveniki preizkušajo morebitno cepivo Remdesivir na pacientih v Vuhanu. Test bo izveden na 453 kritično bolnih pacientih in 308 pacientih z lažjimi simptomi. Svetovne letalske družbe, kot so Air France-KLM, Iberia in Virgin Atlantic so sporočile, da bodo leti na Kitajsko odpovedani še vsaj dober mesec dni. Air France in njegov partner KLM bosta na Kitajsko začela leteti spet 16. marca, če bodo pogoji to dopuščali. Britanska letalska družba Virgin Atlantic je odpoved poletov iz londonskega letališča Heathrow v Šanghaj podaljšala do 28. marca. Vsaj do konca aprila pa na Kitajsko ne bo letela španska Iberia.