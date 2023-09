Zdravnik na vrtu skrival kosti iz Srebrenice: 'Za načrtovanje operacij'

Ortoped Nebojša Mraović je pred 11 leti na vrtu svoje hiše v Brčkem zakopal posmrtne ostanke žrtev genocida v Srebrenici. Oblasti so jih našle s pomočjo anonimnega namiga, ki jih je privedel do Mraovićeve družinske hiše. Lotili so se dela in 21. septembra pod betonskim vodnjakom našli več kosti. Kot trdi že prej omenjena priča, gre za posmrtne ostanke žrtev pokola v Srebrenici. V domači kraj naj bi jih ortoped pripeljal dve leti po vojni, torej leta 1997.

Na inštitutu za pogrešane osebe v BiH so dejali, da gre za prvi primer skrivanja posmrtnih ostankov žrtev vojne na lastnem dvorišču. "Leta 2012 jih je zakopal na svojem vrtu, nato pa čez zalil beton in postavil vodno fontano," je povedala predstavnica inštituta Emza Fazlić. Ostanke naj bi že prepeljali v Komemorativni center v Tuzli, kjer so odredili obdukcijo, je dodala.