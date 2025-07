Zdravnik o pijanem 13-letniku: Ima resne poškodbe lobanje in možganov

Zdravnik z zagrebške otroške klinike je za hrvaške medije spregovoril o stanju 13-letnega fanta iz Bjelovarja, ki je pijan z električnim skirojem trčil v betonski most. Trenutno je na intenzivni negi, kjer ga zdravijo zaradi resnih poškodb obraza, lobanje in možganov. Zdravnik medtem starše poziva, naj dobro premislijo, preden svojemu otroku kupijo električni skiro.

Novinarka RTL Hrvaška se je o fantovem zdravstvenem stanju pogovarjala z Miroslavom Gjurašinom, vodjo oddelka za pediatrično travmatologijo na zagrebški kliniki za otroke. Kot je povedal Gjurašin, je 13-letnik trenutno na oddelku za intenzivno terapijo in komunicira z zdravniki. Njegove poškodbe so resne; med drugim je utrpel poškodbe obraza, lobanje in možganov. "Zdi se, da bo okrevanje dolgo, a zaenkrat je na dobri poti," je razkril.

Čas okrevanja je po besedah zdravnika odvisen od vrste in resnosti poškodb. Pri manj hudih poškodbah je okrevanje hitro, pri hujših pa lahko traja tedne in mesece. "Najbolj se bojimo posledic poškodb možganov. Glede na večje hitrosti vozil, s katerimi se vozijo, lahko otroci utrpijo hujše poškodbe možganov, v tem primeru pa lahko okrevanje traja mesece in leta." Pri hujših poškodbah možganov je namreč nujna operacija, okrevanje pa lahko traja tudi leta.

Električni skiro FOTO: Shutterstock icon-expand