Zdravnik pacientom obljubil rešitev, povzročil pa trajno impotenco

56-letni dunajski urolog Ralf H. je obtožen povzročitve telesnih poškodb z resnimi trajnimi posledicami in prevare, poroča avstrijski Kronen Zeitung. Zdravnik je moškim, ki so se nanj obrnili po pomoč zaradi erektilne disfunkcije, diagnosticiral vensko popuščanje v penisu in jim obljubil pomoč.

Zdravnik je nato izvedel poseg na več pacientih. Obtožnica, ki se nanaša na pet primerov, mu očita, da se je odločil za skleroterapijo, ki pa naj na tem področju ne bi bila priznana terapija, ampak naj bi na pacientih izvajal poskuse.

Pet moških je postalo nepovratno impotentnih, dva, ki se s tem stanjem nista mogla sprijazniti, sta storila samomor. Ena od žrtev je k urologu celo poslala še prijatelja. Tudi temu je zdravnik priporočil vaskularno operacijo za 3500 evrov - čeprav moški nima težav z erekcijo.

Sojenje se bo, kot poroča krone.at, začelo prihodnji petek. Zdravnik je doslej očitke ostro zavračal in zagovarjal svoje metode zdravljenja.

Se je pa urolog pred kratkim v medijih znašel še zaradi nepovezane zadeve - eno od njegovih podjetij je s tirolskimi oblastmi podpisalo donosno pogodbo v vrednosti osem milijonov evrov za obdelavo PCR-testov in to brez javnega razpisa, zaradi česar so številni prepričani, da gre za tovarišijski posel.