Zdravnik priznal poskus umora maminega partnerja z lažnim 'cepivom'

53-letni Thomas Kwan je na sodišču v Newcastlu priznal, da je takrat 71-letnemu Patricku O'Hari, partnerju svoje mame, vbrizgal smrtno nevaren strup, ki razžira meso. Svoj načrt je izvedel s pomočjo prevare in pod pretvezo, da je medicinski brat, ki mora O'Haro prednostno na domu cepiti proti covidu-19. Na dom je prišel v preobleki, z lasuljo, brki, brado in zaščitno masko, tako da ga ni prepoznala niti njegova mati, ki je bila v času dejanja doma in je z njim tudi komunicirala. Tožilci so poskus umora opisali kot "enega najbolj dovršenih zločinskih načrtov v zadnjem času". Kwan je sprva zanikal poskus umora, a je po tem, ko je tožilstvo prejšnji teden predstavilo obtožnico, danes krivdo za poskus umora priznal. Sodnica je dejala, da Kwanu grozi "znatna" zaporna kazen. Sodbo bodo razglasili 17. oktobra. Preiskovalci so ugotovili, da je Kwan umor načrtoval več mesecev s pomočjo slamnatih podjetij, ponarejenih dokumentov in dovršenih krink. Zdravnik je izkazal tudi "enciklopedično znanje" o strupih in je preučeval, kako se izogniti umoru, je minuli teden na sodišču povedal tožilec Peter Makepeace KC.

Svoj načrt je izvedel novembra lani, ko je O'Hari poslal pismo, ki je bilo videti kot uradno obvestilo britanskega zdravstvenega sistema NHS. V pismu je zapisal, da je bil moški zaradi svoje starosti na prednostnem seznamu za poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 in da bo cepljenje opravljeno na domu. "Kot bi si najbrž vsak od nas, se je gospod O'Hara ujel v vabo; ni imel niti najmanjšega suma, da gre za kaj drugega kot za pravo pobudo za oskrbo skupnosti od NHS, ki jo je toplo pozdravil in bil zanjo hvaležen," je dejal Makepeace. Kwan je v hišo svoje matere prišel v dolgem plašču, s kapo na glavi, kirurškimi rokavicami in medicinsko zaščitno masko ter zatemnjenimi očali. Izvedel je 45-minutni pregled 71-letnika in mu dal za izpolniti vprašalnik. Med drugim mu je vzel vzorec krvi in urina ter izmeril krvni tlak. Tudi svoji nič hudega sluteči materi je izmeril krvni tlak, ko ga je to prosila.

Ko je O'Hari vbrizgal strup, je ta zavpil od bolečine. Kwan pa je svojo žrtev prepričal, da bolečina ni neobičajna, po "cepljenju" pa naglo spakiral svojo opremo in odšel. Bolečina ni prenehala in O'Hara je začel sumiti, da je nekaj hudo narobe in je odšel na urgenco. Zdravstveno osebje je domnevalo, da bolečino čuti preprosto zato, ker je bil medicinski brat nespreten. Naslednji dan so se mu na roki pojavili veliki mehurji, mesto vboda pa je spremenilo barvo. Osebni zdravnik ga je nemudoma napotil v bolnišnico, kjer pa zdravniki niso razumeli, kaj se dogaja. Ko so ugotovili, da ima O'Hara nekrotizirajoči fasciitis, redko in smrtno nevarno bolezen, ki začne razžirati meso, so mu strokovnjaki v več ponavljajočih se postopkih odstranili dele roke, na intenzivni negi pa je preživel več tednov. Kwan je sicer z ženo in sinom živel v hiši na posestvu na območju Teessidea. Tožilstvo je izpostavilo, da je imel "globoko zaskrbljujoč, dolgoročen interes, ki meji na obsedenost" s strupi in kemičnimi toksini ter njihovo uporabo pri ubijanju ljudi. Med hišno preiskavo je policija v njegovi garaži našla različne kemikalije, med drugim tudi tekoče živo srebro, talij, žveplovo kislino in arzenik. Našli so tudi zrna ricinusovega olja in kavne filtre, pa tudi recept za izdelavo ricina iz ricinusa. Kwan ni razkril, s kakšno vrsto strupa je poskušal ubiti svojo žrtev. Policija je sprva sumila, da je uporabil ricin. Kemični strokovnjak z ministrstva za obrambo pa meni, da je bolj verjetno uporabil jodometan, ki se po navadi uporablja kot pesticid za zaplinjevanje. Če to drži, je to prvi zabeležen medicinski primer, ko je bila ta snov vbrizgana v človeka.