Zdravnik: Trump ni več kužen, lahko se vrne k svojim dolžnostim

Zdravnik Sean Conley je sporočil, da ameriški predsednik Donald Trump ni več kužen in se lahko vrne k svojim dolžnostim. To ne pomeni nujno, da je bil njegov test negativen, ampak po standardih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni ni več tveganja, da bi okužil koga drugega. Od pojava simptomov je po besedah njegovega zdravnika minilo 10 dni.

"Ta večer z veseljem sporočam, da poleg tega, da predsednik dosega kriterije Centra za preprečevanje in nadzor bolezni za prekinitev izolacije, njegov jutranji covid PCR vzorec kaže, da ni več tveganja za prenos okužbe na druge," je sporočil zdravnik ameriškega predsednika Sean Conley. Conley je zapisal, da je minilo že 10 dni od pojava simptomov, pa tudi, da je Trump brez vročine že "krepko dlje kot 24 ur", po opravljenih testih pa ni dokazov, da bi se virus še aktivno reproduciral. Zdravnik sicer ni specificiral, katere diagnostične teste so opravili. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right PCR testi lahko pokažejo prisotnost genetskega materiala pri človeku še dolgo po tem, ko je ta že okreval, a po smernicah CDC ti ljudje 10 do 20 dni po tem, ko so se pojavili simptomi, niso več kužni. PREBERI ŠE Trump znova v Beli hiši: 'Počutim se bolje kot pred 20 leti' Trump je v soboto sicer prvič po vrnitvi iz bolnišnice privržence nagovoril iz Bele hiše, prihodnji teden pa ga čakajo vsaj tri zborovanja. Conley je dejal, da bo še vedno spremljal predsednikovo zdravje, čeprav ima dovoljenje, da se vrne k aktivnemu urniku.