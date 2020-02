Zdravnik v Vuhanu opozoril na virus, a so ga oblasti utišale

Kitajske oblasti so priznale, da se niso najbolje spopadle z izbruhom novega koronavirusa, potem ko so bile deležne kritik, da so dlje časa prikrivale dogajanje v Vuhanu. Medtem se je oglasil 34-letni kitajski zdravnik, ki je želel ljudi opozoriti na nov virus, a so ga oblasti utišale in začasno pridržale.

34-letni zdravnik Li Venliang je 30. decembra svojim kolegom prek priljubljene kitajske aplikacije WeChat namignil, da je sedem njegovih pacientov zbolelo za skrivnostno boleznijo, podobno sarsu. Spomini na sars segajo na Kitajsko, kjer je epidemija leta 2003 zahtevala na stotine smrtnih žrtev, potem ko so kitajske oblasti dolgo časa prikrivale izbruh virusa. "Želel sem le opozoriti svoje sošolce, naj bodo previdni," je za CNN dejal zdravnik. A v le nekaj urah so njegova opozorila postala viralna, policija v Vuhanu pa je zdravnika hitro obtožila širjenja napačnih informacij. In ni bil edini. Oblasti so v prvih tednih izbruha poskušale utišati številne zdravnike. Do zdaj je virus zahteval že več kot 400 žrtev, okuženih pa je več kot 20.000 ljudi– vključno z zdravnikom Venliangom.

Kot je potrdil za CNN, so v soboto potrdili, da je tudi on zbolel za virusom. Njegova diagnoza je sprožila ogorčenje po vsej Kitajski, kjer narašča nezadovoljstvo z državno cenzuro okoli bolezni in s prvotnim prikrivanjem dejstev. Še isti dan, ko je zdravnik opozoril na virus, je občinska zdravstvena komisija v Vuhanu zdravstvenim ustanovam izdala opozorilo, da so pri nekaterih pacientih, ki so se pred tem nahajali na ribji tržnici, odkrili "neznano pljučnico". Ob tem so opozorili, da nobene organizacije ali posamezniki ne smejo brez dovoljenja objavljati informacij o zdravljenju. 31. januarja so nato oblasti v Vuhanu na izrednem sestanku razpravljale o izbruhu. Še isti dan je Kitajska o tem obvestila Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). Kljub temu so oblasti zdravnika odpeljale na policijsko postajo in ga "okarale," ker je širil govorice po spletu in motil družbeni red. Zdravnik je moral podpisati izjavo, da je storil prekršek, in obljubiti, da ne bo nadaljeval z nezakonitimi dejanji. Venliang se je nato vrnil v bolnišnico, kjer je nekaj dni kasneje zdravil bolnika s koronavirusom. Že naslednji dan je dobil vročino, nato pa se mu je stanje tako poslabšalo, da so ga sprejeli na oddelek intenzivne nege.

Spomini na Sars segajo na Kitajsko, kjer je epidemija leta 2003 zahtevala na stotine smrtnih žrtev, potem ko so kitajske oblasti dolgo časa prikrivale izbruh virusa. FOTO: AP

Kitajske oblasti želele nadzorovati informacije o izbruhu Kitajske oblasti so od vsega začetka želele nadzorovati informacije o izbruhu in utišati vse glasove, ki so se razlikovali od njihove pripovedi – ne glede na to, ali govorijo resnico. 1. januarja je policija v Vuhanu sporočila, da je "sprejela pravne ukrepe" proti osmim ljudem, ki so pred kratkim "objavili in delili govorice na spletu" o bolezni, podobni pljučnici, in "povzročili škodljive vplive na družbo." Vsa nezakonita dejanja izdelovanja, širjenja govoric in motenja družbenega reda bo policija po zakonu kaznovala z ničelno toleranco, so se glasila opozorila oblasti. Policijsko obvestilo je bilo po vsej državi predvajano na CCTV, kitajskem državnem radiu, s čimer je bilo jasno, kako bo kitajska vlada ravnala s takimi "govoricami".

Koronavirus FOTO: AP